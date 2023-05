Az „ameddig csak kell” mottója szerint kell eljárni Ukrajna támogatásával kapcsolatban – írta pénteki Twitter-bejegyzésében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az Egyesült Államok tisztviselői tavaly ősszel kezdték el hangoztatni, hogy addig támogatják Ukrajnát, „ameddig csak kell”.

Ursula von der Leyen a bejegyzésében – amelyben a G7-országok csúcstalálkozóján mondott felszólalásáról számolt be – szintén leszögezte, hogy további katonai támogatást kell adni Ukrajnának, biztosítani kell a forrásokat az ország gazdasági újjáépítéséhez, valamint fokozni kell az Oroszország elleni szankciókat, és meg kell akadályozni a megkerülésüket.

‘As long as it takes’ must be our common theme in support of Ukraine.



→ Provide the necessary military support



→ Ensure economic resilience incl. with financial support for this year and beyond



→ Tightening sanctions - esp. focused on circumvention



Unity is our strength.