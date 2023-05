Külföld :: 2023. május 19. 13:26 ::

Bíróságon támadják meg a TikTokot betiltó montanai döntést

Bíróságon támadja meg az amerikai Montana állam TikTokot betiltó döntését a közösségi médiaplatform alkotóinak egy csoportja az Egyesült Államokban - tájékoztatott az ügyben eljáró ügyvédi iroda helyi idő szerint csütörtökön.

Montana nem tilthatja meg az ott élőknek, hogy használják a TikTokot, ahogyan nem tilthatja be a The Wall Street Journalt sem a tulajdonosa miatt vagy a tartalmáért - vonnak párhuzamot a döntést megtámadó kereset megfogalmazói. Hozzáteszik, még akkor is, ha Montana szabályozhatná a felhasználók által megosztott tartalmakat a TikTokon "az új törvény kalapáccsal hadonászik, miközben az amerikai alkotmány szikét ír elő".

Az Egyesült Államok északnyugati régiójában található alig több mint egymilliós lélekszámú Montana republikánus kormányzója, Greg Gianforte szerdán írta alá a TikTokot betiltó jogszabályt. E szerint 2024. január 1-jétől megtiltja, hogy a népszerű videomegosztó alkalmazás vállalkozásként működjön az államban, az applikációt terjesztő platformok pedig napi 10 ezer dolláros (3,5 millió forintos) pénzbírságra számíthatnak mindaddig, amíg el nem távolítják a kínálatukból.

A kínai ByteDance vállalat tulajdonában álló TikTok kormányzati mobileszközökön való használatát kiberbiztonsági szempontokra hivatkozással már több országban betiltották, köztük Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A platformnak világszerte több mint egymilliárd felhasználója van.

(MTI)