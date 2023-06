Külföld :: 2023. június 20. 11:24 ::

Játék és valóság: a Wagner "gamereket" alkalmaz drónspecialistaként

A súlyos veszteségek arra kényszerítették a Wagner zsoldoscsoportot, hogy 21 és 35 év közötti "gamereket" keressen, akiket drónspecialistaként vetnének be az ukrajnai háborúban – írja az Institute for the Study of War nyomán az Index.

Az ISW szerint a csoport toborzói a közösségi oldalakon igyekeznek eljutni a "gamerekhez". A felhívásban leszögezik: nincs szükség katonai tapasztalatra, hogy valaki csatlakozhasson.

Az ISW rámutatott továbbá az ukrán hírszerzési főigazgatóság (GUR) által közzétett hangfelvételre is, amelyben egy orosz katona a súlyos harctéri veszteségek miatt indított új toborzási kampányról beszél.

Az új Wagner-kampány állítólag jól felkészült kiképzőtiszteket, egészségügyi és életbiztosítást, modern felszerelést és garanciákat ígér.