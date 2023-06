Külföld :: 2023. június 20. 15:17 ::

Bizonyítvány és évzáró nélkül fejezték be a tanévet a középiskolások Izraelben

Bizonyítvány és évzáró ünnepség nélkül fejezte be a tanévet Izraelben 818 ezer középiskolás kedden a fizetésemelést követelő középiskolai pedagógusok tiltakozó akciója miatt. A végzősöknél törölték az érettségi bizonyítványok kiosztását és az érettségihez kapcsolódó ünnepségeket is - számolt be a helyi sajtó.

A pedagógusok a szakszervezetüket vezető Ran Ereznek útmutatását követve, követeléseik kikényszerítése érdekében csak részlegesen végezték munkájukat az elmúlt hetekben. Céljuk, hogy a kezdő pedagógus fizetése 12 000 sékel legyen (több mint 1 130 000 forint), és a régóta oktató tanárok bérét is arányosan megnöveljék a szakmában eltöltött éveiknek megfelelően. A pénzügyminisztérium szerint viszont ez az összeg meghaladja a közszférában aláírt többi bérmegállapodás mértékét - emlékeztetett a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A középiskolai tanárok szervezete azzal is fenyegetőzik, hogy nem kezdik meg a következő tanévet, ha nem teljesítik kéréseiket. A középiskola utolsó három évében tanuló, 15-18 éves diákok egy része az utóbbi hetekben már alig járt be az iskolákba.

A középiskolás tanárok szervezete február közepétől hirdetett korlátozásokat az iskolai munkavégzésben, s ezek fokozatosan bővültek. Kezdetben felváltva tartottak munkabeszüntetéseket, majd leállították a tanórán kívüli tevékenységeiket is.

(MTI)