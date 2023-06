Külföld :: 2023. június 21. 18:10 ::

Elmaradt prémiumok miatt perlik a Twittert a cég alkalmazottai

Beperelte a Twittert a közösségimédia-vállalat több egykori és jelenlegi alkalmazottja a 2022-ben elmaradt pótlékok ügye miatt.

A San Franciscó-i szövetségi bírósághoz benyújtott keresetben a felperesek azt állítják, hogy a cég korábbi vezetői több alkalommal is azt ígérték, hogy prémiumot fognak nekik kifizetni, de ez végül azóta sem történt meg. A pótlékfizetésre vonatkozó ígéretek a kereset szerint azt követően is elhangzottak, hogy Elon Musk tavaly októberben megvásárolta a Twittert. A felperesek azt sérelmezik, hogy ezekre a végül be nem váltott ígéretekre alapozva döntöttek úgy, hogy a cégnél maradnak, illetve utasítottak el más állásajánlatokat.

A pert indító egykori és jelenlegi Twitter-alkalmazottak az elmaradt prémiumra hivatkozva több tízmillió dollárt követelnek a vállalattól.

A Twitterrel szemben már több eljárás folyik kifizetetlen bérleti díjak és számlák miatt, illetve számos korábbi alkalmazott is beperelte a céget különböző ügyek miatt. Legutóbb múlt héten indított pert a vállalat ellen 17 zenei kiadó, ők a szerzői jogok megsértése miatt 250 millió dollár kártérítést követelnek a Twittertől. Ezenkívül az amerikai kormányzat is vizsgálatot indított annak gyanújával, hogy a Twitter tevékenysége sértheti a szövetségi kereskedelmi bizottsággal (FTC) fennálló biztonsági megállapodásokat.

(MTI)