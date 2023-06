Külföld :: 2023. június 21. 19:05 ::

Putyin: a frontvonalon szélcsend van az ukrán veszteségek miatt

A frontvonalon most "egyfajta szélcsend" figyelhető meg, mivel az ukrán hadsereg komoly veszteségeket szenvedett el mind a személyi állományában, mind a hadfelszerelésében - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök egy interjúban, amely mind a Rosszija 24 hírcsatornán, mind a Kreml honlapján megjelent.

"A harci cselekmények bizonyos elemei - az ágyúzások, a felderítő harcok - természetesen folyamatban vannak. Aktív támadó cselekmények egyelőre nincsenek" - mondta az orosz elnök a Kremlben, a frissen végzett tiszti növendékek körében felvett nyilatkozatban.

Véleménye szerint az ukrán fegyveres erők jelenleg harcképességeik helyreállításával vannak elfoglalva. Azzal, hogy új egységeket hozzanak létre olyan dandárokból, amelyek súlyos veszteségeket szenvedtek, amikor az orosz védelem áttörésével próbálkoztak.

Putyin az éjszaka kapott adatokra hivatkozva azt mondta, hogy az orosz hadsereg 245 ukrán harckocsit és 678 különböző típusú páncélozott járművet semmisített meg a június 4-én elkezdődött ukrán ellentámadás során. Az ukrán fél által élőerőben elszenvedett veszteséget "nagyon jelentősnek" nevezte.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölt összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a "különleges hadművelet" kezdete óta összesen 10 256 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet veszítettek.

Az orosz államfő szerint a megsemmisített járművek között Leopard harckocsik, francia kerekes páncélozott járművek és amerikai páncélozott járművek is voltak. Úgy vélekedett, az ukrán vezetés attól tart, hogy ha továbbra is ilyen súlyosak lesznek a harci veszteségek, akkor az nemcsak a támadási potenciál, hanem az ukrán hadsereg egésze harcképességének elvesztéséhez is vezethet. Megjegyezte, hogy ebben a helyzetben "van min elgondolkodni".

"Ma azt látjuk, hogy ez a támadó potenciál még nem merült ki, vannak tartalékok, és az ellenség azon gondolkodik, hogy ezeket hová és hogyan helyezze át" - fogalmazott Putyin.

Az elnök méltatta az orosz hadsereg önfeláldozó harcát, amely megakadályozta az ukrán haditerv végrehajtását.

Oroszország biztonságának garanciája a nukleáris triád fejlesztése

Oroszország számára a legfontosabb feladat a nukleáris triád fejlesztése, amely katonai biztonságának és globális stabilitásának egyik legfontosabb garanciája - mondta Putyin a Kremlben a katonai felsőoktatási intézmények végzőseihez szólva.

Mint hangsúlyozta, a hadászati rakétaerők egységeinek és alakulatainak mintegy felét már felszerelték a legújabb Jarsz komplexumokkal, folytatódik a hadsereg korszerű, Avangard hiperszonikus robbanóegységgel ellátott rakétarendszerekkel való felfegyverzése, és hamarosan hadrendbe állítják az új nehézrakétával ellátott Szarmat komplexum első indítóállásait.

Putyin a hadseregnek az új kihívásokat szem előtt tartó megerősítését feltétlen prioritásnak nevezte. Mint mondta, javul az ütegelhárító rendszerek gyártása, valamint a csapatok drónokkal és robotizált csapásmérő rendszerek való ellátása. Hozzátette, hogy ez utóbbiak tömeggyártását az orosz hadiipar fokozni fogja.

Oroszország sorsa és geopolitikai jövője most dől el - hangsúlyozta a találkozón Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. "Önök az ország számára rendkívül kritikus időszakban fejezték be a képzést, amikor hazánk sorsa, geopolitikai jövője dől el" - mondta a tárcavezető, aki azt ígérte, hogy a hadsereg mindent meg fog tenni az ország biztonságának szavatolása érdekében. Sojgu azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy igazi háborút indított Oroszország ellen, és minden eszközzel igyekszik megtörni, egyebek között szankciókkal, zavargások és katonai konfliktusok kiprovokálásával, mindezt a szomszédos államok, valamint a kijevi rezsim masszív katonai támogatásával. Szavai szerint a frissen felavatott tisztektől ez a helyzet a legmagasabb fokú professzionalizmust és elkötelezettséget, a nem szokványos döntések gyors meghozatalának képességét és a felelősségvállalást követeli meg.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy a donyecki régió déli részén és Zaporizzja megyében az ukrán hadsereg az elmúlt nap folyamán a sikertelen támadási kísérletei során mintegy 200 katonát és egyebek között nyolc harckocsit, hat gyalogsági harcjárművet és 13 páncélozott harcjárművet, Donyeck körzetében pedig mintegy 400 katonát, egy harckocsit és két páncélozott harcjárművet veszített. Tájékoztatása szerint az érintkezési vonal más szakaszain elesett ukrán katonák száma meghaladta a 230-at.A megsemmisített ukrán katonai célpontok között nevezett meg egyebek között három hadianyag-raktárt, valamint a 128 hegyi rohamdandár vezetési pontját a Zaporizzsja megyei Zapasznéban.

Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek szerdán a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást.

(MTI)