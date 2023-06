Külföld :: 2023. június 26. 10:41 ::

Amerikai intézet: Prigozsin lázadása nem volt hatással az orosz haderő képességeire

Az amerikai intézet, az Institute for the Study of War új elemzésében arról ír, hogy a Wagner-csoport fegyveres felkelése nem volt hatással az orosz haderőre. Az elemzőcég munkatársai hangsúlyozzák: az Ukrajna elleni műveletek az eddigi módon folynak a frontvonal teljes hosszában, sőt, az orosz erők több szárazföldi támadást hajtottak végre Bahmutnál, mint az elmúlt napokban.



Az ISW a Lukasenka-Prigozsin megállapodással is foglalkozik, és annak az orosz politikai vezetésre gyakorolt hatásaival is. Szerintük egyes források szerint a Kreml az alku részeként a védelmi minisztérium vezetőségét is lecserélheti, átalakíthatja.

Kiemelik: Valerij Geraszimov hadseregtábornokot és Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert nem látták és nem is hallottak felőlük azóta, hogy Prigozsin kirobbantotta a fegyveres lázadást június 23-án.

(Mandiner nyomán)