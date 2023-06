Külföld :: 2023. június 28. 06:34 ::

Ukrán belügyminiszter: orosz rakétacsapás érte Kramatorszk városát, több halott és sebesült

Orosz rakétacsapás érte kedden a kelet-ukrajnai Kramatorszk várost, két ember életét vesztette, és huszonketten megsebesültek - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter.

Telegram-oldalán az ukrán tárcavezető arról számolt be, hogy két rakéta csapódott be a város területén. Hozzátette, hogy a sebesültek között egy gyerek is van.

Nem sokkal korábban Pavlo Kirilenko, Donyeck megye kormányzója az ukrán televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a két rakéta Kramatorszk belvárosának egy éttermekkel teli, forgalmas részét találta el a késő délutáni órákban.

Tavaly áprilisban egy rakétatámadás 63 ember életét követelte a kramatorszki pályaudvaron.

(MTI)