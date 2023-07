Külföld :: 2023. július 2. 09:55 ::

Navalnij programot hirdetett a börtönből: "Putyin katonai veresége elkerülhetetlen"

Június 19-én kezdték tárgyalni az orosz elnök egyik legerősebb politikai ellenfelének, Alekszej Navalnijnak a büntetőperét a Moszkvától mintegy 230 kilométerre található Melehovóban. Több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy az újságírókat kizárták a börtön díszterméből, és a közvetítés során is technikai problémák adódtak.

Az orosz ellenzéki politikus elleni vádakat Navalnij csapata a Twitteren nyolc pontban szedte össze, a vádirat maga mintegy négyezer oldal. A vádpontok az oroszországi büntető törvénykönyvre hivatkozva a következők:

szélsőséges közösség létrehozása,

szélsőségességre való nyilvános felbujtás,

szélsőségességre való nyilvános felhívás az interneten,

nácizmusra való felbujtás,

kiskorúak befolyásolása,

kiskorúak bevonása életveszélyes cselekményekbe,

állampolgári jogokat sértő nonprofit szervezet létrehozása,

valamint szélsőséges tevékenység finanszírozása.

Nyolcoldalas programot hirdetett a börtönből

A 24.hu cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár magáról a tárgyalásról nem sok minden derült ki, az ellenzéki politikus a hivatalos oldalán keresztül – a többnyire már emigrációban élő – támogatói segítségével nagyszabású programot hirdetett.

A nyolcoldalnyi programban – amely az ő neve alatt jelent meg – Navalnij több fontos megállapítást tesz, például az orosz–ukrán háború lehetséges kimenetelével kapcsolatban is, de részletesen leírja annak módszertanát is, hogy szerinte hogyan lehetne szembeszállni „a Kreml minden területre kiterjedő uralmával és rendkívül hatékony politikai kampánygépezetével”.

Navalnij úgy véli, Putyin katonai veresége elkerülhetetlen, de hogy ez miként valósul meg, illetve milyen következményekkel jár majd, azt senki sem tudja jelenleg megmondani – idézte a program főbb pontjait a lap.

(Mandiner)