Külföld :: 2023. július 3. 17:16 ::

Időszakosan eltörölhetik a sebességkorlátozást az olasz autópályákon

Matteo Salvini, Olaszország közlekedési és infrastrukturális minisztere még június közepén nyújtott be egy közlekedésbiztonsági javaslatot, amelynek részeként időszakosan eltörölnék a sebességkorlátozásokat az olasz autópályák egyes részein, úgy, mint Németországban – írja az ANSA nyomán a Totalcar.

Magyarázata szerint vannak olyan részei az olasz autópályáknak, ahol éjszakánként konkrétan nem történt még baleset, mert olyan kevesen vannak a sztrádán. Ilyenkor pedig nincs értelme a 130 km/órás korlátozásnak.

Viszont nem ez az egyetlen szabályozás, amit bevezetnének: a közelmúltban második alkalommal okoztak halálos balesetet fiatal, friss jogsis sofőrök, akik erős autóval közlekednek. Korábban egy ötéves kisfiú halt meg, miután egy fiatal sofőr 120-szal nekiment egy másik autónak. Múlt héten pedig Rómában halt meg egy nő, miután egy húsz éves sofőr az út rossz oldalán közlekedett. Salvini többek között ezért három évig nem engedné a friss jogsisoknak, hogy erős, „nagy hengerűrtartalmű” autót vezethessenek. Viszont az még nincsen pontosítva, hogy ez mit jelent.

Egységesítenék a traffipaxokat, hogy azok inkább az iskolák, kórházak és óvodák közelében legyenek felállítva, azaz olyan helyeken, ahol tényleg van értelmük.

Zéró toleranciát vezetnek be a kábítószeres sofőrökkel szemben: első esetben csak 20 napra vonják be a jogosítványt, viszont ha halálos balesetet okoznak bedrogozva, akkor 30 évre vonják be a vezető engedélyét.

Salvini törvénycsomagját várhatóan ősszel fogadhatja el az olasz parlament.