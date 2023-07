Külföld :: 2023. július 7. 11:54 ::

Resperger: jelenleg az oroszok állnak jobban, ha még egy támadást kivédenek, akár egyezkedés is jöhet

Sok minden nehezíti az ukrán ellentámadás előrehaladását Resperger István szerint, ráadásul az ukránoknak egyre nehezebb pótolni a veszteségeket is.

„Azt lehet mondani, hogy az ukránok felkészítettek egy majdnem-hadtestnyi erőt az ellentámadásra, közel ötvenezer főt vontak össze. Ebben van közel 240 harckocsi, amiből 85 modern Leopard, illetve 600-700 gyalogsági harcjármű és kétszáz tüzérségi eszköz” – mondta Resperger István az Ultrahang csatorna csütörtöki adásában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője azt is hozzátette, hogy az ukránok délen, három irányból kezdeményeznek, míg az oroszok északon akarnak támadni. Az ezredes szerint a harkivi orosz támadás egy tehermentesítő támadás, azt a célt szolgálja, hogy minél több tartalékot vonjanak el délről az ukránok.

Resperger elmondta: az ukrán katonák nyilatkozataiból az derül ki, hogy komolyan kiépített védelmi vonallal kell szmebenézniük a déli ellentámadás megindításakor, továbbá rengeteg aknamező nehezíti az ukránok előrehaladását.

Emellett jelenleg nagyon jók a látási viszonyok a harctéren, akár 4-5 kilométerre is el lehet látni, ami szintén a védekező oroszok számára előnyös.

Az emberi erőforrásokra vonatkozó kérdésre az ezredes úgy felelt: Ukrajna 2022 februárjában 30 dandárral kezdte meg a háborút, ezen dandárok személyi állományának a 80 százaléka lecserélődött: meghalt, megsebesült vagy fogságba esett. A kieső katonákat egyre idősebb korosztályokkal pótolták, illetve rendőröket is behívtak. Resperger elmondta: minél tovább tart a háború, demográfiailag annál nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna.

Ami az oroszokat illeti: az ezredes szerint itt is egy vegyes összetételű sereg állt fel, a besorozott kiskatonák mellett különleges erők, a csecsenek, illetve június végéig a Wagner csoport is Ukrajnában harcolt. A hatalmas veszteségeket azonban könnyebben tudják pótolni az oroszok.

Kérdésre Resperger úgy felelt: jelenleg az oroszok jobban állnak, mint Ukrajna. „Még ki kell védeniük egy támadást, és utána lehet arról egyezkedni, hogy hol mennyi orosz és ukrán lakik” – mondta Resperger, aki arra is utalt, hogy Nyugaton is egyre növekedhet a hajlandóság a tárgyalásokra, ahogy jönnek a választások ezekben az országokban. (Viszont azt is elmondta, hogy az ukránok szerinte még hónapokig próbálkozni fognak, mire elérik a kellő "sikereket" - a szerk.)

