Külföld :: 2023. július 7. 19:51 ::

A Pentagon kazettás lőszert is küld Ukrajnának - nem számít a Kongresszus korábbi tiltó határozata

Joe Biden elnök jóváhagyta, hogy a Pentagon készleteiből Washington kazettás lőszert is szállítson Ukrajnának. Az amerikai elnök annak ellenére hagyta jóvá a rendkívül kegyetlen, s a polgári lakosságra nézve is igen veszedelmes fegyver leszállítását, hogy a Kongresszus korábbi határozata szerint nem lehet külföldre küldeni az 1 százalék feletti meghibásodási aránnyal rendelkező lőszereket. Márpedig a 2020-es tesztelés eredménye szerint a raktáron levő kazettás lőszerek meghibásodási aránya „nem haladja meg a 2,35 százalékot”. Persze a szállítás előtt gondosan kiválogatják az egy százalék alattiakat… A kazettás lőszerek leszállítását a minap már Olekszij Reznyikov ukrajnai hadügyminiszter is sürgette – írja a The Washington Post.



Egy több mint 600 kazettás bombát tartalmazó, fel nem robbant, az izraeli légierő által ledobott kazettás (fürtös) bombaegységet találtak egy libanoni falu határában 2006 novemberében (fotó: Muhámmád Záátári)

A kazettás- vagy más néven fürtös bomba, illetve lőszer a polgára lakosságra nézve is igen veszedelmes fegyver, ezért szinte az összes európai országban, így Magyarországon is kivonták a fegyverraktárakból. Kivételek persze a vén kontinensen is vannak, mint például Ukrajna, Finnország és Lengyelország. A „nagyok” közül Oroszország, illetve az Európán kívüli Kína, India és a demokráciaexportáló USA rendelkezik kazettás lőszerekkel. De nemcsak tárol, hadrendbe állít, hanem gyárt is kazettás lőszert, például Brazília, az USA, India, Oroszország, Kína, Lengyelország, Románia, Észak-Korea, illetve a Közel-Keleten Törökország, Egyiptom, Izrael és Irán.

A mostani orosz–ukrán háború folyamán az oroszok már a kezdetben is bevetettek, míg az ukránok a gyakorlatilag csak néhány héttel ezelőtt megindított ellentámadás során alkalmaztak először kazettás lőszert az oroszok által korábban lefoglalt területek visszahódítására. Most, hogy megtorpanni látszik az ukránok ellentámadása, Washington, pontosabban Joe Biden elnök úgy döntött, hogy leszállítja Ukrajnának a világ legtöbb országa által elítélt vagy leszerelt kazettás lőszereket. Pénteken jelentették be, hogy ezeket a kazettás lőszereket kivonják a Pentagon, az Amerikai Védelmi Minisztérium készleteiből, és útnak indítják a szabadságharcot vívó Kijev megtámogatására.



Kazettás bombákkal megrakott targonca az egyik amerikai légitámaszponton (fotó: US Navy)

A The Washington Post a fegyverszállításról szóló hírhez hozzáfűzi: eddig több mint 120 ország csatlakozott ahhoz a 2008. május 30-án elfogadott, s 2010. augusztus 1-jén hatályba lépett nemzetközi egyezményhez, amely megtiltja a kazettás lőszerek mindenfajta alkalmazását, gyártását és készletezését. Az egyezmény elfogadására elsősorban azért volt szükség, mert a fegyver bevetése közben előforduló gyakori meghibásodás következtében a terepen szétszóródó nagy mennyiségű, fel nem robbanó lőszer az úgynevezett baráti csapatokat és a polgári személyeket egyaránt veszélyezteti, s taposóaknák módján akár évtizedek múltán is embereket öl vagy tesz rokkanttá.

A Pentagon most azt állítja, hogy a kazettás lőszereken 2020-ban elvégzett tesztelés eredménye szerint a meghibásodás aránya nem haladja meg a 2,35 százalékot. Ez az érték azonban meghaladja az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa által előírt 1 százalékos határt, ám Joe Bident mindez nem zavarja, és nem akadályozza meg abban, hogy ezt a kegyetlen fegyvert Ukrajnába küldje. Patrick Ryder, a Pentagon szóvivője azonban megnyugtatta a közvéleményt, mondván: a kazettás lőszerek Ukrajnába küldése előtt gondosan kiválogatják majd az 1 százalék meghibásodási arány alatti lőszereket, s csak azokat indítják útnak.



Olekszij Reznyikov ukrajnai hadügyminiszter (fotó: Reuters)

Az USA demens elnökét nyilván Ukrajna zsidó hadügyminisztere, Olekszij Reznyikov néhány nappal ezelőtti megnyilatkozása is ösztökélte a kazettás lőszerek elajándékozására:

Mivel ezek a lövedékek (kazettás lőszerek – H. J.) hatékonyak, lehetővé teszik számunkra azt, hogy ellensúlyozzuk azt, hogy az oroszoknak háromszor-négyszer több különböző kaliberű tüzérségi lövedék áll rendelkezésre. Az oroszok is bevetik ellenünk a kazettás lőszert, ezért önvédelmi harcunk folyamán nekünk is jogunk van ugyanazt a lőszert használni. Persze mi csak a nyílt terepeken, például szántókon vetjük be ezt a fegyvert, mert számunkra nagyon fontos, hogy a polgári lakosságnak ne okozzunk kárt. Ezért egy-egy város elfoglalásakor a kazettás lőszert nem fogjuk bevetni – jelentette ki egy minapi interjúban Olekszij Reznyikov ukrajnai hadügyminiszter.

H. J. –Kuruc.info