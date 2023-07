Külföld :: 2023. július 13. 06:45 ::

Észak-Korea megerősítette, hogy interkontinentális rakétát bocsátott fel

Az észak-koreai állami hírügynökség csütörtökön megerősítette, hogy Phenjan előző nap sikeresen bocsátott fel egy Hvaszong-18 típusú interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM), az indításon Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is részt vett.

A rakéta több mint 6600 kilométeres magasságba emelkedett, és mintegy 1000 kilométert tett meg, mielőtt - az előzetes terveknek megfelelően - a Japán-tengerbe csapódott volna - tájékoztatott a KCNA.

Elemzők szerint ez a típus képes elérni az Egyesült Államokat is.

A hírügynökség egyúttal emlékeztetett rá, hogy a felbocsátásra "súlyos biztonsági válság közepette" került sor, és ismét azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy provokálja Phenjant.

Egyúttal idézte Kim Dzsong Unt is, aki figyelmeztetett: erőteljesebb katonai lépésekre is sor kerülhet, ha az Egyesült Államok és régiós szövetségese, Dél-Korea "nem ismeri be vereségét, és nem hagy fel barátságtalan politikájával".

Leszögezte azt is, hogy szerdai kilövés része az észak-koreai önvédelmi fejlesztéseknek, melyekre Washington és Szöul "arcátlan lépései" miatt van szükség.

ENSZ-határozatok tiltják Észak-Korea számára a ballisztikus rakéták fejlesztését, melyek típustól függően akár nukleáris robbanófejek célba juttatására is képesek lehetnek. A phenjani vezetés súlyos nemzetközi szankciók hatálya alatt áll nukleáris programja miatt.

(MTI)