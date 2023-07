Külföld :: 2023. július 27. 19:02 ::

BBC: beletörik az ukránok foga az orosz aknamezőkbe

Tucatjával állnak az elpusztult vagy sérült nyugati harckocsik az ellentámadás első napjaiból, az ukrán főparancsnok BBC-nek adott nyilatkozatában elismerően szólt az orosz védelemről.



Fotó: orosz védelmi minisztérium

A kincstári optimizmus mellett komoly gondokat tárt fel ukrán oldalon a brit közmédia. A BBC által akadozónak nevezett ukrán ellentámadást parancsnokoló Olekszandar Tarnavszkij a portálnak elmondta, igencsak megküzdenek az előrejutással a sokszintű aknamezőkön és erődített védelmi vonalakon; mint mondja, az oroszok igen „professzionális minőséget" mutattak fel az ukrán előrenyomulás megakasztásában, s hozzáteszi: ő nem becsüli le az ellenséget.

Az eddig meg nem erősített amerikai információk szerint az ellentámadás fő csapásmérése megindult; az Institute for the Study of War idézett jelentése szerint az ukrán erők úgy tűnik, képesek bizonyos megerősített orosz állások áttörésére, azonban

egyelőre kevés a bizonyíték arra, hogy a nyugatról kapott harckocsik és páncélozott járművek képesek lennének átbillenteni az erőegyensúlyt az ukránok javára.



Fotó: Moose Campbell / BBC

Mint a BBC megjegyzi, néhány Leopard és Bradley harckocsi megsérült vagy elpusztult az ellenoffenzíva első napjaiban Orehov városánál,

a nagyrészt nyugaton kiképzett és felszerelt 47. hadosztály járműveit hamar megállították az orosz aknák és a tüzérség.

Az oroszok persze már az ellentámadás bukását igyekeznek alátámasztani számos felvétellel a történtekről, de a BBC szerint valójában nem arról van szó, hogy az oroszok kiütötték volna az ellentámadókat, csupán lelassították őket.

A BBC a hadosztály erdőben eldugott műhelyét is meglátogatta, ahol főleg amerikai Bradley-ket javítgattak, több mint egy tucatot. Noha teljesen újonnan érkeztek, immár harci sérüléseket viselnek; a nekik nyilatkozó egyik mérnök is elismeri, néhány közülük javíthatatlan helyben, és vissza kell küldeni javításra a feladónak.

A portál hozzáteszi, míg a nyugati páncélzat tényleg jobb védelmet nyújt az ukrán katonáknak, de

a járművek képtelenek áthatolni az orosz aknák sorain, ami a legnagyobb akadálya jelenleg az ukrán előrenyomulásnak.

Megjegyzik: a déli fronton sok brit Mastiff páncélozott járművet is láttak megsérülve vagy elpusztítva.

A 47. hadosztály régibb szovjet harckocsikat használ, hogy megtisztítsa az aknamezőket, de amazok meg nem tudnak elmenekülni a robbanások elől, még ha profi aknaszedőkkel mennek is. Egy harckocsiparancsnok arról panaszkodik a BBC-nek, hogy a T-64-es harckocsijára szerelt görgők elvileg négy robbanást is kibírnak, de az oroszok egymásra is pakolják az aknákat, hogy tönkretegyék az aknamentesítő járműveket.

„Nagyon nehéz, mert rengeteg az akna”, gyakran négynél több, sorban; a tapasztalt harckocsizó szerint most jóval keményebb a helyzet, mint Herszonnál volt tavaly, és a háború során először több sebesültet szedtek az aknák, mint a tüzérség. „Ahogy megyünk előre, mindenhol aknamezőkkel találkozunk”. Az oroszok szerinte távirányítású aknákat használnak.

Ahogy a mieink megközelítenek egy lövészárkot, ők megnyomnak egy gombot, és végeznek velük.

A cikk megjegyzi: míg az orosz erők szétválasztásával próbálkoznak az ukránok délen, ez azt is jelenti, hogy ott támadják az orosz védelmet, ahol az a legerősebb. A parancsnok mindenesetre bizakodó, mint mondja, „bármilyen védelem áttörhető, de türelem, idő és magas képességekkel véghezvitt akciók kellenek”, és szerinte az ukránok lassan lenyomják az ellenséget, szerinte az oroszokat nem érdeklik saját emberveszteségeik, a katonai vezetésben végzett személycserék szerinte azt mutatják, hogy semmi sincs rendben az orosz oldalon.