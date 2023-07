Külföld :: 2023. július 28. 13:53 ::

Lengyelország csaknem megduplázta hadserege létszámát

A lengyel hadsereg szinte megduplázta a létszámát az Oroszország, valamint Belarusz jelentette fenyegetésre válaszul – jelentette ki Jaroszlav Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes.

Kaczynski elmondta, hogy a meglévő egységeket feltöltik, és három új hadosztályt hoznak létre. A lengyel katonai jelenlétet a belorusz határon is megerősítik – számolt be a The Kyiv Independent nyomán az Index.