Külföld :: 2023. augusztus 1. 13:48 ::

Indiában halálos kimenetelű összecsapások törtek ki hinduk és muszlimok között

Legalább öt ember, köztük egy önkéntes biztonsági gárda két tagja vesztette életét az India északi részén lévő Harijána államban muszlimok és hinduk között kitört összecsapásokban - közölték a helyi hatóságok kedden.

Krisan Kumár, a körzeti rendőrség szóvivője elmondta: az összetűzés azért robbant ki, mert egy hindu vallási körmenet hétfőn áthaladt az állam zömében muszlimok lakta, Újdelhitől 50 kilométerre fekvő Núh körzetén.

Az összecsapásokban tíz rendőr megsebesült - tette hozzá.

Hétfő estére az erőszakcselekmények átterjedtek a szomszédos Gurugram körzetére is, ahol egy mecsetet és autókat is felgyújtottak.

A hatóságok több embert őrizetbe vettek, a környék néhány iskolájában elrendelték az oktatás felfüggesztését, és egyéb biztonsági előírásokat is életbe léptettek, hogy véget vessenek a konfliktusnak. Megerősítették az őrizetet a vallási helyek körül is, Núh körzetében pedig kijárási tilalmat is életbe léptettek, és korlátozták az internetet.

Manohar Lál Hattar, Harijána állam miniszterelnöke a korábban Twitter néven ismert közösségi platformon nyugalomra intette a lakosságot, és azt ígérte, hogy a felelősöket szigorúan meg fogják büntetni.

(MTI)