Katasztrófavédelem: már kétezernél is több kárbejelentés érkezett

A pénteki vihart egy még erősebb követte szombat hajnalban, azóta már több mint kétezer bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez az okozott károk miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szombat reggel az MTI-vel.

Mukics Dániel alezredes tájékoztatása szerint a pénteki vihar miatt 182 beavatkozásra volt szükség. Péntek reggel Vas vármegyét és Budapestet, délután pedig Hajdú-Bihar vármegyét érintette leginkább a vihar. Vas vármegyében Jákon, Szakonyfaluban és Szentgotthárdon homokzsákokkal kellett védekezni a villámárvizek ellen.

A nap folyamán Budapesten 38, Hajdú-Bihar vármegyében pedig 72 tűzoltói beavatkozásra volt szükség - utakra, házakra, autókra dőlt fák, vízzel teli pincék miatt -, leginkább Debrecenben és Püspökladányban. Debrecenben hét, Püspökladányban pedig öt autóra dőlt fa. A kidőlt fák vagy a szél miatt öt épületben keletkeztek károk.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központja egyik épületének alagsorába is befolyt az esővíz, valamint a Déri Múzeum pincéjét is elárasztotta a csapadék, amelyet a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk - ismertette. Hozzátette: a pénteki vihar miatt Debrecenben 54 beavatkozás még szombaton is folyamatban van.

A szombati vihar miatt Budapestről eddig 1700, Pest vármegyéből csaknem 400 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez - emelte ki a szóvivő. A legtöbb esetben víz alá került pincékhez, alagsorokhoz, mélygarázsokhoz hívják a tűzoltókat. Emellett az erős szél faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, házakra, kerítésekre, elektromos vezetékekre dőltek.

A III. kerületben a Határ és a Vihar utcában autókra dőltek fák, a IX. kerületben az Ecseri úton több fa úttestre, járdára dőlt, amelyek akadályozták a gyalogos és autóforgalmat. A IX. kerületi Vaskapu utcában egy vízben elakadt autót mentettek ki a tűzoltók. A XIV. kerületben az Uzsoki Utcai Kórház alagsorából kellett kiszivattyúzni a felgyülemlett vizet a tűzoltóknak - sorolta a szóvivő.

Jelezte: Budapesten több útszakaszon is áll a víz, a közlekedési lámpák pedig sokfelé nem működnek. Mukics Dániel azt kérte, aki teheti, kerülje el ezeket a helyszíneket, illetve a felgyülemlett vízen se gyalog, se autóval ne haladjon át senki, mert nem lehet látni, mi van a víz alatt, a sok csapadék akár a csatornafedeleket is elmozdíthatta.

A szombati viharban Pest vármegyében is kidőlt fák, elárasztott pincék, melléképületek adnak munkát a tűzoltóknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Máriapócson több épület tetőszerkezetét is megrongálta a vihar, közülük egy épület lakhatatlanná vált. Itt hat embert a szomszédok fogadtak be. Nyíregyházán villám csapott egy családi házba, ami ki is gyulladt, a tűzoltók oltották el a lángokat - áll a közleményben.

Mukics Dániel hangsúlyozta: a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán, az egyes eseteket azok veszélyessége szerint rangsorolják, így a legkritikusabb helyszínek kerülnek először sorra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat éjfélig kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint délelőtt átmenetileg csökken a csapadékhajlam.

Délutántól azonban a Dunától keletre egyre nagyobb területen alakulhatnak ki délről észak, északkelet felé haladó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az esti órákban. A zivatarokat viharos, károkat okozó széllökések, helyenként nagyobb méretű jéggel járó jégeső és felhőszakadás kísérheti.

A késő délutáni óráktól komolyabb felhőszakadás, illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat - hívták fel a figyelmet. Erre a legnagyobb esély az ország középső tájain, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik, ahol lehetnek olyan területek, ahol a havi körülbelül hatvan milliméteres csapadékmennyiségnél is több hullhat 24 óra alatt.

Az előrejelzés szerint Nyugat felől napközben stabilizálódni kezd a légkör, ezért a déli óráktól a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb az esély a zivatarokra, azonban itt tartós esőből is összegyűlhet lokálisan 20 millimétert meghaladó csapadékmennyiség.

A meteorológiai szolgálat mindeközben a Dél-Alföldön a magas középhőmérsékletre is felhívta a figyelmet, itt néhány helyen 25 fok körül alakul a napi középhőmérséklet - írták.

(MTI)