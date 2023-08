Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetben erősítette meg a támadás hírét. Hozzátette, hogy „Oroszország nem tudja helyettesíteni a nemzetközi jogot terrorral vagy megfélemlítéssel.”

Mint mondta, Ukrajna mindezek ellenére is kap fegyvercsomagokat, és várja az újabbakat.

Kuleba: jöjjenek az F-16-osok

Ukrajna külügyminisztere szerint rakétasortűz csapódott be az országába, miután Oroszország gyors megtorlást ígért a Fekete-tengeri hajók elleni támadásokért.

Oroszország szombaton szőnyegbombázást hajtott végre Ukrajnában – mondta Dmitro Kuleba.

Kuleba ezután felszólította a Nyugatot és a világot, hogy fegyverezzék fel Ukrajnát F–16-os vadászgépekkel, hogy segítsenek „lezárni az eget”.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula.