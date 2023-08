Külföld :: 2023. augusztus 19. 07:27 ::

Tömeggyilkos szektákat tiltottak be Kenyában

A kenyai hatóságok betiltottak pénteken öt olyan vallási csoportot, amelyeket azzal vádolnak, hogy összesen több mint négyszáz hívük éhhalálát okozták.

A kenyai kormány közleménye szerint a Jó remény nemzetközi egyháza (Good News International Church) nevű vallási közösség vezetője, Paul Nthenge Mackenzie azt hitette el követőivel, hogy ha halálig tartóan koplalnak, akkor találkozni fognak Jézussal. A szekta akkor keltett országos megdöbbenést Kenyában, amikor áprilisban az ország északi részén fekvő Malindi városhoz közeli erdőben rátaláltak a közösség 98 tagjának holttestére. Mackenzie-t letartóztatták, majd terrorizmus gyanújával fogták perbe. A szekta működési engedélyét május 19-én bevonták, közben azonban az erdőben megtalált holttestek száma 425-re nőtt; s noha az áldozatok jó része valóban éhen halt, a boncolási eredmények szerint több száz embert megfojtottak vagy halálra vertek.

A hatóságok további négy kisegyházat, köztük a Mackenzie-hez közel álló ismert televíziós prédikátor, Ezekiel Odero vezette Új élet egyház és imaközösség (New Life Prayer Centre and Church) nevű szervezetet is betiltották. Oderót áprilisban letartóztatták és tömeggyilkosság, öngyilkosság elősegítése, valamint a hívei radikalizálása és pénzmosás gyanújával emeltek ellene vádat.

A nyomozás később kiderítette ugyan, hogy a két szekta tevékenysége összeköthető, de Oderót májusban óvadék ellenében szabadon engedték, miközben Mackenzie előzetes letartóztatását további 47 nappal meghosszabbították.

A kenyai kormány adatai szerint a zömében keresztények lakta, 53 milliós népességű országban körülbelül négyezer "egyház" működik, beleértve olyan közösségeket is, amelyeknek vezetői semmiféle teológiai végzettséggel nem rendelkeznek, és tevékenységük sokszor csak a híveket adakozásra ösztönző kizsákmányolásban merül ki.

Az ország kormányai több ízben tettek kísérletet a szekták visszaszorítására, de rendre kudarcot vallottak, mert a jelentős társadalmi támogatottságot élvező szervezetek ragaszkodnak az állam és az egyház szétválasztásán nyugvó alkotmányos jogaikhoz.

(MTI)