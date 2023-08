Külföld :: 2023. augusztus 27. 07:25 ::

Ellopott műtárgyakat szerzett vissza a British Museum

A British Museumnak sikerült visszaszereznie a gyűjteményéből ellopott és gyűjtőknek eladott tárgyak egy részét - jelentette be szombaton George Osborne egykori brit pénzügyminiszter, aki 2021 óta a múzeum kuratóriumi elnöke.

George Osborne szerint mintegy 2 ezer ellopott tárgyról van szó, és ezek egy része már visszakerült.

A British Museum több mint 8 milliós gyűjteményéből csak mintegy 80 ezret állítanak ki a bemutatótermekben. A kuratórium elnöke elismerte, hogy a hatalmas gyűjtemény nem minden tárgya került katalogizálásra, és az elkövető, aki ezt tudta, szinte minden veszély nélkül kivihette őket az épületből.

George Osborne azt mondta, nem hiszi, hogy a múzeum vezetése megpróbálta volna elhallgatni a botrányt, amikor a lopások először ismertté váltak, de elismeri, hogy sokáig "nem tudták elhinni, hogy az egyik alkalmazott áll a lopások mögött".

A brit média szerint egy belső vizsgálat eredményeként elbocsátották az intézménytől Peter Higgst, a görög gyűjtemények egykori őrzőjét, aki 30 évig dolgozott a múzeumban. Maga Higgs tagadja, hogy köze lenne a hiányzó tárgyakhoz.

A The Daily Telegraph szerint a Peter Higgs által állítólag ellopott tárgyak együttes értéke több millió font is lehet. A lap korábban arról számolt be, hogy az ellopott tárgyak közül néhányat 40 fontért kínáltak eladásra az eBay-en, bár valós értékük eléri az 50 000 fontot. Az ellopott tárgyak származási ideje a Kr.e. 15. századtól a Kr.u. 19. századig terjed.

A lopási botrány miatt Hartwig Fischer múzeumigazgató pénteken benyújtotta lemondását.

(MTI)