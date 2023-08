Külföld :: 2023. augusztus 30. 19:56 ::

India tiltakozott egy indiai területet Kína részeként feltüntető térkép miatt

India hivatalosan tiltakozott Kínánál amiatt, hogy egy újonnan közétett hivatalos kínai térképen egy Indiához tartozó terület pekingi fennhatóság alatt szerepel.

"Elutasítjuk az ilyen álláspontokat, mert teljesen alaptalanok. Ez a lépés a kínai fél részéről csupán tovább nehezíti a határkérdés megoldását" - jelentette ki Arindam Bagcsi közleményben.

Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszter kedd esti televíziós interjújában abszurdnak nevezte a kínai álláspontot.

Az idén kiadott térképen, amely a kínai természeti erőforrások minisztériumának honlapján is megjelent, az északkelet-indiai Arunácsal Prades állam és az indiai-bhutáni-kínai hármashatárnál fekvő Doklam-fennsík Kínához tartozó területként van feltüntetve. Újdelhi emellett sérelmezte azt is, hogy az India által magának követelt, de kínai fennhatóság alatt álló Akszai Csin-fennsík is Kína részeként szerepel.

Narendra Modi indiai miniszterelnök a múlt héten nem hivatalos beszélgetést folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel a BRICS-országok vezetőinek johannesburgi csúcstalálkozóján, és aggodalmát fejezte ki a Peking és Újdelhi között feszülő határvitával kapcsolatban. Az indiai külügyminisztérium akkor azt közölte, a felek megegyeztek abban, hogy igyekeznek lezárni a két ország között régóta húzódó vitás kérdést, és mindent megtesznek a határon állomásozó csapatok visszahívása érdekében.

A kínai külügyminisztérium szintén a határ menti térség biztonságának és stabilitásának fontosságát hangoztatta.

Augusztusban a két fél hadseregparancsnoki szinten is egyeztetett a határ menti vitatott övezetben fennálló feszültség csökkentéséről.

A világ leghosszabb - összesen 3340 kilométeres - határán osztozó Kína és India között több évtizedre nyúlnak vissza a határviták, rendezésüket évek óta tartó tárgyalásokkal sem tudták elérni. A jelenleg "érvényes" Tényleges Ellenőrzési Vonal vitatott, bár többé-kevésbé tiszteletben tartott határvonal.

A határviták miatt 1962-ben alig egy hónapig tartó villámháború tört ki a két ország között, Kína elfoglalt 23 200 négyzetkilométernyi területet Indiától, és az indiai hadsereg súlyos veszteséget szenvedett. Később Kína kivonult az elfoglalt terület legnagyobb részéről, egyedül Ladakh régióban tartott meg egy 4023 négyzetkilométeres részt.

Határvillongások és kisebb összecsapások azóta is előfordultak a térségben. Legutóbb 2020 májusában közelharc tört ki kínai és indiai katonák között a területen.

(MTI)