Külföld, Zsidóbűnözés :: 2023. szeptember 7. 16:15 ::

Korábbi Moszád-főnök: Izrael apartheid rendszert erőltet rá Ciszjordániára

Az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség honlapja tegnap közölte a Tamír Pardóval (70), a Moszád izraeli titkosszolgálat 2011-2016 közötti főnökével, úgynevezett függő beszédben megírt interjút a többi között arról, hogy miként alkalmaz Izrael apartheid módszereket a megszállt Ciszjordániában. Pardo kijelentette: Olyan ország, amely két nép fiait kétféle jogrendszer alapján ítéli meg, az apartheid állam. A legnagyobb kormányzó párt, a Likud máris Izrael Állam rágalmazásával vádolja az egykori Moszád-főnököt, Netanjáhuék ugyanis attól tartanak, hogy a Pardóéhoz hasonló megnyilatkozások következményeként vezető izraeli politikusok és katonatisztek könnyen a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságon találhatják magukat – írja az AP, a Jedi’ot Áháronot és a 0404.co.il hírportál.

Apartheid a zsidó hegemónia fenntartása érdekében

Tamír Pardóval, a Moszád izraeli titkosszolgálat korábbi főnökével készült interjú felvezetőjeként az AP megjegyzi: az utóbbi időkben vezető izraeli és nemzetközi jogvédő szervezetek (a Human Rights Watch, Amnesty International és az izraeli B’Celem – H. J.), illetve több nemzetközileg is ismert közéleti ember a volt Moszád-főnökkel egyetemben azzal vádolja Izraelt, hogy Ciszjordánia 56 éve tartó megszállásával Izrael egyre inkább apartheid állammá válik, miután a megszállt palesztinoknak másodosztályú státuszt biztosít a nemzetközi törvényekkel ellentétben a palesztinok életterét kisajátító, immár több mint félmillió zsidó telepessel szemben. A bírálók szerint Izrael ezzel az apartheid módszerrel kívánja fenntartani a zsidó hegemóniát a történelmi Palesztinának a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területén.



Tamír Pardo (fotó: AP)

Végleges határok Izrael zsidó jellegének megőrzéséért

A jeruzsálemi születésű Tamír Pardót 2011-ben a zsidótelepítő politika eltökélt gyakorlati megvalósítója, Binjámin Netanjáhu miniszterelnök nevezte ki öt esztendőre a Moszád főnökévé. Az AP ezzel kapcsolatban megjegyzi: Pardo arról nem beszél, hogy vajon már a kinevezése, majd a Moszád irányítása idején is hangoztatta-e a mostanihoz hasonló meggyőződését a megszállt területeken uralkodó állapotokról... Azt azonban elmondta, hogy a Netanjáhu szerint Izrael létét fenyegető iráni nukleáris programnál jóval égetőbb probléma a palesztin kérdés megoldatlansága. Moszád-főnökként ezért többször is figyelmeztette a kormányfőt, hogy döntsön Izrael végleges határairól, mert különben kockáztatja Izrael zsidó jellegét.



Zsidó telepesek kővel dobálják a palesztinokat a megszálló hadsereg fedezékében (fotó: Wafa)

Kerülik a „megszállt területek” meghatározást

Tamír Pardo már tavaly élesen bírálta Netanjáhut és kormányát az igazságszolgáltatási rendszer tervezett átalakítása miatt, hangsúlyozván, hogy egy ilyen lépéssel Izrael diktatórikus állammá válhat. Az AP megjegyzi: Pardo tegnapi kritikus megnyilatkozása a katonai megszállásról ritka jelenség az alulról szerveződő tiltakozó mozgalom vezetőinek részéről, mert általában azok is kerülik a megszállás szót attól tartván, hogy ezzel ügyük támogatásától elriasztják a nacionalista polgárokat.

Az izraeli sajtóban, hivatalos dokumentumokban és a közbeszédben ugyanis az 1967-ben katonailag, majd polgárilag (a mára több mint félmillió zsidó telepes él Ciszjordániában) is megszállt területekről szólva legfeljebb a „fenntartott, ellenőrzött területek” (s’táhím muhzákím – שטחים מוחזקים) jelzős szerkezetet használják. Az ősatyák örökségére, illetve a többszöri isteni ígéretre hivatkozók, mint például Binjámin Netanjáhu, „felszabadított területeknek” (s’táhím mesuhrárím – שטחים משוחררים) nevezik Júdeát és Szamariát, azaz Ciszjordániát. A megszállást ellenző, s annak felszámolását követelő izraeliek természetesen a „megszállt területek” (s’táhím k’vusím – שטחים כבושים) jelzős szerkezetet használják – H. J.).

Netanjáhu koalíciós partnerei a zsidó telepesek lélekszámának megduplázását ígérik

Tamír Pardo szókimondó, erélyes bírálata különös időszerűséggel bír most, amikor a nemrégiben megalakult szélsőjobboldali Netanjáhu-kormány az igazságszolgáltatási rendszer gyökeres átalakítására törekszik (szombatonként hetek óta több százezres tiltakozó tömegtüntetéseket kiváltva – H. J.), s amikor az ultranacionalista (pontosabban, a zsidó felsőbbrendűséget, messianisztikus nézeteket valló nacionalista és vallásos – H. J.) pártokból, politikusokból felállt jelenlegi kormány azon fáradozik, hogy megszilárdítsa uralmát a megszállt területek felett, s egyes tárcavezetők azt ígérik a választóknak, hogy megduplázzák a már most is több mint félmillió zsidó telepes számát a megszállt Ciszjordániában – jegyzi meg az AP.



Erődszerűen, magaslati helyen épült zsidó település Ciszjordániában (fotó: Ilán Rosenberg)

Sárga és kék rendszámtáblák

Pardo azt is elmondta az AP-nek, hogy az izraeli tengeri, légi és szárazföldi blokád alá vont Gázai övezetet kivéve az izraeli állampolgárok oda autózhatnak, ahová akarnak, de a palesztinok nem hajthatnak be mindenhová. A gyakorlatban ez úgy fest, hogy az izraeliek nem hajthatnak be Ciszjordániának a Palesztin Nemzeti Hatóság irányítása alá tartozó területeire (biztonsági megfontolásból – H. J.), de autózhatnak Izrael egész területén, illetve behajthatnak Ciszjordánia mintegy hatvan százalékot kitevő, Izrael által ellenőrzött (az ott létrehozott zsidó településeket is beleértve – H. J.) területére. Ezzel szemben a megszállt területeken élő palesztinoknak izraeli engedélyre van szükségük ahhoz, hogy gyalogosan vagy gépjárművel beléphessenek az 1967-es határokon belüli Izrael területére. De a palesztinoknak sokszor még a Ciszjordánián belüli közlekedéskor is katonai ellenőrző pontokon kell átvergődniük – mondta Tamír Pardo.(Megjegyezzük, hogy az izraeli lakosok és a megszállt területeken berendezkedett zsidó telepesek gépjárműveinek rendszámtáblája sárga, míg a megszállt területeken élő palesztinoké kék színű – H. J.)

Választójog a palesztinoknak vagy a zsidó apartheid fenntartása

A korábbi Moszád-főnök szakértőkre hivatkozva kijelentette: az arabok lélekszáma Izraelben majd meghaladja a zsidókét, s az 1967-ben elfoglalt területeken, így Ciszjordániában, a Gázai övezetben és az 1980-ban bekebelezett Kelet-Jeruzsálemben pedig eleve több palesztin él. A folytatódó megszállás ezért nehéz döntés elé állíthatja Izraelt: formálissá teszi a zsidó kisebbségi uralmat a jogfosztott palesztinok felett vagy nekik is szavazati jogot adnak, amellyel viszont potenciálisan véget vethetnek annak a cionista álomnak, miszerint a zsidó szülőföld a történelmi Palesztinában van. Izraelnek el kell dönteni, hogy mit akar. Mert egy olyan országnak, amelynek nincs határa, annak nincsenek határai – nyilatkozta Tamír Pardo, a Moszád korábbi főnöke az AP-nek.



Palesztin munkások várakoznak az izraeli belépésre egy Hebron melletti katonai ellenőrzőponton (fotó: Emil Salman)

Likud: Pardo, szégyellje magát!

A színes összetételű koalíciós partnerekkel kormányzó Likud párt még tegnap este közleményben reagált Tamír Pardo AP-nek adott interjújára:

Határozottan elítéljük Tamír Pardo szégyenletes és hazug kijelentéseit. A világ egyetlen országa sem lép fel a terrorral szemben olyan magas erkölcsiséggel, amint teszi ezt Izrael. (…) Ahelyett, hogy megvédené Izrael Államát és az izraeli hadsereget, Pardo rágalmazza Izraelt. Pardo, szégyellje magát! – olvasható a Likud közleményében.

Hering J. – Kuruc.info