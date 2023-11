Külföld :: 2023. november 7. 06:32 ::

Trump: biztos, hogy ellenem fog dönteni a bíró

Éles szóváltás alakult ki az illetékes New York-i bíróságon Donald Trump és a bíró között a korábbi amerikai elnök és cégei ellen csalás miatt indult polgári peres eljárás hétfői tárgyalásán.

A volt elnök a tárgyaláson vallomást tett, és ilyen minőségben válaszolt New York állam ügyészének kérdéseire.

A kérdések Donald Trump korábbi nyilatkozataira vonatkoztak cégeinek értékével kapcsolatban. A volt elnök és jelenlegi republikánus elnökjelölt-aspiráns a gazdasági jellegű per tárgyalásán sok évtizedes üzleti tapasztalatára is hivatkozva kifejtette, hogy üzleti érdekeltségeinek értéke a papírokban szereplőnél jóval magasabb. A per a Trump-cégek értékének megállapítása körül zajlik, mert a vád szerint azokat a valósnál jóval magasabban állapították meg, és ezzel félrevezették a hitelező bankokat.

Donald Trump egyik válaszában ugyanakkor azt is megállapította, "biztos abban, hogy a bíró ellene fog dönteni", amire Arthur Engoron bíró arra hívta fel a figyelmét, hogy közvetlenül az ügyészség képviselőjének kérdésére válaszoljon, különben eltávolíttathatja a tanúk padjáról.

A korábbi elnök hétfő késő délután a bíróságról távozva kijelentette, hogy ennek a pernek soha nem lett volna szabad elindulnia.

Letitia James, a New York állam igazságügyeit irányító főügyész a bíróság épülete előtt úgy fogalmazott, nem hagyja magát megfélemlíteni, és azt állította, a dokumentumokból kiderül, hogy a volt elnök anyagi hasznot húzott cégei értékének valótlan megállapításából. Az ügyész szerint Donald Trump bíróságon tett kijelentései "a figyelem elterelését" szolgálták.

A per legfőbb tétje, hogy a Trump-vállalkozások megtarthatják-e működési engedélyüket New York államban. Donald Trump, valamint idősebb fiai és a Trump-szervezet ellen Letitia James indított polgári pert csalás vádjával, ami szerint Donald Trump a ténylegesnél jóval magasabban állapította meg vállalkozásai értékét, és így anyagi előnyt szerzett.

Az októberben kezdődött tárgyalás előzménye, hogy szeptember végén Arthur Engoron bíró már hozott egy döntést, amely felelősnek találta Donald Trumpot és vádlott-társait a cégeik értékéről adott hamis nyilatkozatért.

A bíróságon múlt héten vallomást tett Donald Trump két idősebb fia, ifjabb Donald Trump és Eric Trump, aki szintén a per vádlottja, míg szerdán az ügyészség kezdeményezésére Donald Trump lányát, Ivanka Trumpot tervezik meghallgatni tanúként.

Polgári peres eljárásról van szó, amelyben nem esküdtszék dönt a terheltek bűnösségéről, hanem a bíró saját hatáskörben hoz határozatot és szabja ki a büntetés mértékét.

