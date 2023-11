Külföld :: 2023. november 10. 09:58 ::

Izrael beismert egy szíriai csapást - talán mert kivételesen "válasz" volt

Az izraeli hadsereg (IDF) pénteken válaszcsapást mért arra a szíriai szervezetre, amelyik tegnap pilóta nélküli légi járművel (UAV) intézett támadást egy iskola ellen a dél-izraeli Eilatban - közölte az IDF péntek reggel.

"Az IDF teljes mértékben a szíriai rezsimet tekinti felelősnek minden olyan terrorcselekményért, amelyet területükről indítanak" - áll a közleményben, amelyben leszögezik, hogy "az IDF bármilyen, Izrael területét érintő erőszakos megmozdulással szemben keményen fog fellépni." (Máskor is le szoktak csapni Szíria területén, még a nyugati fősodor szerint is, csak nem kommentálják ezeket a támadásokat. Most kaptak ők is Szíriából, ezért eljátszhatják, hogy a másik kezdte - a szerk.)

Csütörtökön egy ismeretlen eredetű drón megrongált egy iskolát a tengerparti Eilatban, áldozatokról nem érkezett jelentés.

(MTI)