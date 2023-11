Külföld :: 2023. november 10. 23:01 ::

Belga ügyészség: több országban is náci terroristákra csaptak le

Őrizetbe vettek két embert Belgiumban szélsőjobboldali terrorista szervezet tevékenységében való részvétel gyanújával, egy határokon átnyúló terrorizmusellenes nyomozás keretében - közölte pénteken a belga szövetségi ügyészség.

A csütörtökön elfogott két gyanúsított egy húszas éveiben járó férfi és egy nő, akik Daan C. és Kayley W. néven szerepelnek az ügyészség közleményében.

Az ügyészség szerint "mindkettőjüket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek egy terroristacsoport tevékenységében - amelynek Daan C. a vezetőjeként is tevékenykedett -, üzeneteket terjesztettek és személyeket toboroztak terrorista bűncselekmények elkövetése céljából, és elő is készítettek ilyen típusú bűncselekményeket". Egy Diepenbeekben tartott házkutatás során nagyszámú "náci" emléktárgyat, köztük zászlókat és horogkereszteket talált a rendőrség. A vizsgálatok eredményeként Daan C.-t a vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte, Kayley W.-t viszont feltételesen szabadon engedték a hatóságok.



Veszélyes relikviákat is találtak (illusztráció: Stephanie Blanchet / Radio-Canada)

"Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a gyanúsítottak több titkosított szélsőjobboldali online platformon aktívan tevékenykedtek, terrorista bűncselekmények elkövetésére uszítottak, új tagokat toboroztak, és 3D-nyomtatóval készített lőfegyverek használatára vonatkozó utasításokat osztottak meg" - olvasható az ügyészség közleményében.

A közlemény szerint továbbá a hatóságok olyan anyagokat is találtak a házkutatás során, amelyekkel egyebek között házi készítésű pokolgépeket és Molotov-koktélokat lehet készíteni. "Úgy tűnik továbbá, hogy az online csoportok egyes tagjai uszító kiáltványt írtak, és vannak arra utaló jelek, hogy fegyverek birtokában is voltak" - tette hozzá az ügyészség.

A belga nyomozás más uniós országokban is rendőrségi akciókhoz vezetett. A közlemény szerint az európai uniós ügyészségi, illetve rendőrségi együttműködést koordináló szervezetek, "az Eurojust és az Europol együttműködésével több nyomozás indult külföldön, ami lehetővé tette több - az említett csoportokban aktív - gyanúsított azonosítását". Ez egyidejű házkutatásokhoz vezetett Belgium mellett Németországban, Olaszországban, Horvátországban és Litvániában is. A belga nyomozást követően több más országban is aktákat nyitottak, és ez olyan bírósági beavatkozásokhoz vezetett, amelyek a belga hatóság szerint "lehetővé tették terrorista bűncselekmények elkövetésének meghiúsítását".

A szövetségi ügyészség hozzátette, hogy Horvátországban is őrizetbe vettek egy embert az üggyel kapcsolatban.

(MTI nyomán)