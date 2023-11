Külföld :: 2023. november 15. 20:53 ::

Az észt miniszterelnök vállalná a NATO-főtitkári posztot

Kaja Kallas észt miniszterelnök kedden közölte, hogy érdeklődik a NATO-főtitkári poszt iránt, miután hamarosan megüresedik a észak-atlanti katonai szövetség vezető tisztsége.

Kallas, aki 2021 januárja óta az első női kormányfőként vezeti a balti országot, a Politico washingtoni konferenciáján igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy fontolóra venné-e a NATO vezetői posztjának betöltését.

A miniszterelnök pártja, a jobbközép Észt Reformpárt szóvivője közölte hogy Kallas újabb elnöki mandátumra pályázik a párt szombati, tallinni kongresszusán.

A NATO jelenlegi főtitkára, a norvég Jens Stoltenberg 2024 októberéig tölti be a tisztséget, miután nyáron további egy évvel meghosszabbították a megbízatását.

Az 1,3 millió lakosú Észtországban tavasszal még rendkívül népszerű volt Kallas, azonban a nyár végén belpolitikai botrány robbant ki, miután kiderült hogy Kallas férje, Arvo Hallik érdekeltséggel rendelkezik egy olyan logisztikai cégben, amely Oroszországban nyújtott szolgáltatást egy észt vállalkozásnak még a háború kitörése után is. Hallik szerint a felesége nem ismeri részletesen az ő üzleti tevékenységeit, egyúttal bejelentette, hogy megválik részesedésétől a cégben, és távozik a vállalat pénzügyi igazgatói posztjáról. A miniszterelnök korábban többször is felszólította az észt vállalatokat, hogy szüntessék be oroszországi tevékenységüket.

Kallas népszerűsége a botrány után jelentősen csökkent, Alar Karis észt államfő szerint az ügy ártott Észtország megítélésének, és a kormányfőnek le kellett volna mondania.

