Kaczynski médiafelügyeleti embere szerint Tuskék erőszakkal szorítják ki őket

Az alig több mint egy hete hivatalba lépett, Donald Tusk vezette új lengyel kormány erőszakkal akarja átvenni az állami média felett az irányítást - erről Piotr Babinetz, a lengyel közszolgálati médiát felügyelő nemzeti médiatanács tagja beszélt az M1 Híradójának.

Emlékeztetett arra, hogy szerdán még a lengyel televízió több csatornájának adását is leállították, amire a kommunizmus óta nem volt példa.

Piotr Babinetz, aki az eddig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) parlamenti képviselője is, hozzátette, hogy ez érintette az országos hírtelevíziót és az angol nyelvű csatornát is, amely a közép-európai államoknak szól.

Malgorzata Kleszcz, a Radio Wnet riportere bejutott a lengyel állami hírügynökség, a PAP épületébe és interjút készített a főszerkesztő-helyettessel, aki beszámolt neki az éjszaka történtekről.

A riporter az M1-nek elmondta: az épületben az újságírókon kívül néhány parlamenti képviselő is tartózkodott, amikor szombatra virradóra termetes férfiak érkeztek. Dulakodás alakult ki, az ékezők agresszíven léptek fel a dolgozókkal és a képviselőkkel szemben is.

A riporter hozzátette: többször kérték a férfiaktól, hogy igazolják magukat, milyen jogon vannak az épületben, de ezt egyszer sem tették meg. Mint mondta, soha senki nem mutatott meg semmit, nem igazolták, hogy törvényes, amit csinálnak vagy hogy annak akármilyen jogi alapja lenne. "Azokat az embereket a jelenlegi kormány küldte, illetve a kulturális és örökségvédelmi miniszter" - mondta Malgorzata Kleszcz.

A Híradóban elhangzott, hogy a héten egyenruhás rendőrök is megszállták a lengyel köztévé épületét. Az új vezetők rengeteg újságírót azonnal kirúgtak, leváltották az állami hírügynökség és a televízió vezető tisztségviselőit is. A példátlan tisztogatás azután kezdődött, hogy a frissen hivatalba lépett, Donald Tusk által vezetett kormány egy parlamenti határozattal megszüntette az állami média költségvetésben biztosított finanszírozását. Az intézkedés óriási felháborodást váltott ki Lengyelországban, a jogszabályok szerint ugyanis a lengyel köztelevízióról, a rádióról és az állami hírügynökségről parlamenti határozattal nem, csupán alkotmányozó többséggel lehet dönteni.

Az M1-nek Palóc André, a Századvég vezető elemzője arról beszélt, hogy miközben az új lengyel kormány lábbal tiporja a sajtószabadságot és a jogállamiságot, Brüsszel mélyen hallgat. Hozzátette: ha valamiféle objektív rendszer volna az Európai Unióban, ilyenkor indulna egy vizsgálat, hiszen gyakorlatilag egy állami intézménynél - most úgy tűnik, politikai alapon - küldtek el nagyon rövid időn belül embereket.

Hozzátette: Brüsszel és korábban maga az új lengyel kormányfő is többször bírálta Magyarországot a jogállamiság megsértése miatt, ma pedig azt látjuk, hogy Donald Tusk lábbal tiporja a demokráciát és a véleményszabadságot, Brüsszel pedig ezt csöndben végignézi.

Andrzej Duda lengyel államfő szombaton jelentette be, hogy vétót emel a 2024. évi állami költségvetési törvényhez kapcsolódó, a parlament által már megszavazott kiegészítő jogszabály ellen az új kormánynak a közszolgálati médiát - köztük a PAP hírügynökséget - érintő intézkedései miatt.

Andrzej Duda az X platformon közölte: nem írhatja alá a törvényjavaslatot "az alkotmány és a demokratikus jogállam alapelvei kirívó megsértésének" körülményei között.

A lengyel államfő korábban azt is kijelentette, hogy Bartlomiej Sienkiewicz kulturális és örökségvédelmi miniszter kirívó módon alkotmányt sértett, amikor parlamenti határozat alapján intézkedett a közmédia ügyében.

A miniszter szerdán mentette fel a lengyel közmédia vezérigazgatóit, és új felügyelőtanácsokat alakított ki a szejmben kedd éjjel megszavazott törvényre hivatkozva.

