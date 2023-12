Külföld :: 2023. december 25. 11:22 ::

Rendőrök sérültek meg, tüntetőket állítottak elő Belgrádban

Legkevesebb 35 tiltakozót előállított a rendőrség a vasárnapi belgrádi tüntetés után, amelyet a baloldali ellenzék szervezett, mert úgy véli, a december 17-i választáson szavazatlopás és számos csalás történt. A tömegoszlatás közben két rendőr megsérült.

A baloldali ellenzék a múlt hétfő óta szervez tiltakozó akciókat, több politikus éhségsztrájkot folytat, az országos választási bizottság épületénél tiltakozást, vasárnapra pedig tömegtüntetést szerveztek. A legnagyobb csalás szerintük a belgrádi önkormányzati választáson történt.

Az országos választási bizottság előzetes eredményei szerint az országos voksolást a kormányzó Szerb Haladó Párt Szerbia nem állhat meg nevű listája nyerte meg a voksok 46,7 százalékának a megszerzésével, míg a második helyen a baloldali ellenzéki összefogás Szerbia az erőszak ellen listája végzett a szavazatok 23,69 százalékával.

A hivatalos előzetes eredmények szerint Belgrádban az önkormányzati választáson a Szerbia nem állhat meg nevű lista a voksok 39,35 százalékát, míg a Szerbia az erőszak ellen lista a 34,26 százalékát kapta. A mérleg nyelve egy pártfüggetlen civilekből alakult csoport lehetne, ám a Mi - A nép egy hangja listavezetője közölte, nem kívánja egyik oldalt sem támogatni, és úgy vélte, az egész választási folyamatot meg kellene ismételni Belgrádban.

A Szerb Haladó Párt tagadja, hogy bármilyen választási csalás vagy szavazatlopás történt volna.

Vasárnap több ezren tiltakoztak Belgrád belvárosában a választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be, míg a tüntetők járdakövekkel dobálták az épületet védő rendőröket és csendőröket.

Aleksandar Sapic belgrádi polgármester szerint óriási károk keletkeztek a közgyűlés épületében.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök éjszaka a televízióban kommentálta az eseményeket. Egyrészt megismételte korábbi kijelentését, miszerint semmiféle forradalom nem folyik Belgrád utcáin, másrészt pedig szégyenletesnek nevezte, hogy az ellenzék a nép akaratával szembe szállva, erőszakkal akar hatalomra kerülni.

Vasárnap késő este a nemzetbiztonsági tanács is összeült, hogy értékelje a helyzetet. Az ülést követően Ivica Dacic külügyminiszter, aki a testület titkára, közölte: el kell választani egymástól a politikai tiltakozásokat és az erőszakos tüntetéseket. Vasárnap este pedig az állami intézmények elleni támadás és az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete történt - mondta. Hozzátette: a nemzetbiztonsági tanács ülésén elemezték annak lehetőségét is, hogy külföldi befolyás állhat a tiltakozás mögött, de erre vonatkozóan nem közölt részleteket.

Mind Aleksandar Vucic, mind Ivica Dacic igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy amennyiben bárki is erőszakkal akarja megdönteni a hatalmat, az állami szervek biztosítani fogják a békét.

(MTI)