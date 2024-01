Külföld :: 2024. január 4. 20:40 ::

A brit nagyvállalati vezetők már most megkeresték alkalmazottaik teljes éves bérét

A csütörtökön ismertetett szakértői számítások szerint a brit nagyvállalati vezetők az év eleje óta máris többet kerestek alkalmazottaik idei egész éves bérénél.

A Compass nevű, elsősorban a társadalmi egyenlőtlenségek ellen és a fenntartható növekedésért kampányoló londoni székhelyű szervezet szakosított elemzőműhelye, a High Pay Centre közölte: becslése szerint a Londoni Értéktőzsde legnagyobb piaci tőkeértékű részvényeiből képzett FTSE 100-as index vállalatainak vezérigazgatói csütörtökön kora délutánig többet kerestek az alkalmazotti állomány tizenkét hónapra számolt 34 963 fontos (15,4 millió forintos) mediánjövedelménél.

Az elemzőház számításai szerint a FTSE 100-as tagvállalatok vezérigazgatóinak éves mediánjövedelme jelenleg 3,81 millió font (1,7 milliárd forint), 109-szer több a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazotti gárda tizenkét havi mediánbérénél.

A FTSE 100-as és a közepes tőkeértékű papírok FTSE 250-es indexéből képzett FTS 350 tagvállalatainak vezetői a High Pay Centre számításai szerint az idén 1,32 millió font mediánjavadalmazásban részesülnek, így e teljes vállalatigazgatói mezőnynek január 10-ig kell dolgoznia ahhoz, hogy megkeresse az alkalmazottak egész éves mediánbérét.

A legnagyobb londoni ügyvédi irodák vezető jogászai az idén átlagosan 1,92 millió fontot vihetnek haza, és ez a tanulmány szerint azt jelenti, hogy az ő javadalmazásuk január 8-án haladja meg a teljes munkaidős alkalmazotti gárda tizenkét havi mediánjövedelmét.

A négy legnagyobb könyvvizsgáló cég vezető beosztású szakértői átlagosan 871 ezer fontot keresnek 2024-ben, így nekik január 16-ig kell várniuk arra, hogy fizetésük átlépje az egész évi alkalmazotti mediánbérezést.

A High Pay Centre számítási modellje szerint a brit jövedelmi skála felső 1 százalékába tartozók - vagyis mindazok, akik legalább 145 ezer fontot keresnek éves szinten - március 29-ére keresik meg az idei évre várható alkalmazotti mediánbért.

A cég a kimutatáshoz fűzött kommentárjában kiemeli: a nagyvállalati és a pénzügyi szolgáltatási szektor lobbistái a múlt év jelentős részében arra panaszkodtak, hogy a legnagyobb jövedelmű brit vállalatvezetők sem keresnek eleget. "A High Pay Centre azonban úgy gondolja, hogy ha a politikusok ezekre a téves véleményekre hallgatnak, akkor nem meglepő a masszív egyenlőtlenségek kialakulása és az sem, hogy a lakosság többségének életszínvonala stagnál" - fogalmaz állásfoglalásában az elemzőcég.

Az életszínvonal stagnálását más nagy elemzőházak is valószínűsítik.

Az Office for Budget Responsibility (OBR) nevű független, de a brit kormány számára is előrejelzéseket készítő kutatóműhely friss prognózisa szerint a brit gazdaság jelenlegi rendkívül vérszegény növekedési környezetében az életszínvonal - a háztartások egy főre jutó, szabadon rendelkezésre álló reáljövedelmi hányadának (RHDI) bázisán számolva - még a 2024-2025-ös költségvetési évben is 3,5 százalékkal alacsonyabb lesz a koronavírus-járvány előtti szintnél.

(MTI)