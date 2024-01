Külföld, Gazdaság :: 2024. január 6. 09:42 ::

A munkaidő nem számít, bérelhetnek biciklit: hát persze hogy nem köt holmi kollektív szerződést a Tesla Németországban

Az amerikai Tesla elektromos autógyártó kategorikusan elutasította a szakszervezetek követelését a kollektív szerződés megkötésére a Berlin melletti üzemében.

"Gyorsan és felesleges bonyodalmak nélkül keresünk megoldásokat dolgozóink problémáira, hogy így a változások lényegesen gyorsabban valósulhassanak meg" - mondta André Thierig gyárigazgató a dpa hírügynökségnek. Hozzátette, hogy az intézkedéseket rendszeresen felül fogják vizsgálni.

Elmondta, hogy a Tesla kollektív szerződés nélkül is a munkavállalóknak juttatható előnyöket tartja szem előtt. Az üzemben kollektív szerződés nélkül is olyan juttatási struktúrát vezettek be, amely a régióban, de az iparágban magában is példa nélkül áll. Ezek közé tartozik az elektromos járművek ingyenes töltése, az ingyenes dolgozói busz- és vonatingajárat, támogatás a Németország egész területén használható vonatjegyekre és kerékpárok bérlésére.

A kollektív munkaszerződésekben a munkáltatók és a szakszervezetek többek között a bérezésről és a munkaidőről állapodnak meg. A német szakszervezeti szövetség, a DGB szerint Németországban egyre kisebb a kollektív szerződések lefedettsége.

Jörg Steinbach brandenburgi gazdasági miniszter kijelentette, hogy kitart a kollektív szerződés megkötésének követelése mellett a grünheidei Tesla-üzemben. "Természetesen jó lenne, ha az IG Metall és a Tesla meg tudna állapodni a kollektív munkaszerződésben, vagy legalábbis tárgyalnának róla. Ez mindkét fél számára számos előnnyel járna" - mondta Steinbach a dpa-nak.

Michaela Schmitz, a Tesla dolgozóit képviselő üzemi tanács vezetője viszont ellenzi a szakszervezetek bevonásával történő kollektív tárgyalásokat. "Mi közel állunk a munkavállalókhoz" - mondta Schmitz a dpa-nak. "A mozgásterünket szűkítené be a külső befolyás. Másfél év alatt 18 százalékos béremelést tudtunk elérni a termelés területén kollektív szerződés nélkül is" - tette hozzá.

Saját bevallása szerint a Tesla évente több mint 250 ezer elektromos járművet gyárt Grünheidében, mintegy 11 500 alkalmazottal. Az üzem bővítés előtt áll.

(MTI)