Scholzék Eurofighterekkel jutalmazzák az Izrael-oltalmazó Szaúd-Arábiát

Németország kész engedélyezni az Eurofighter típusú vadászbombázó repülőgépek eladását Szaúd-Arábiának - közölte vasárnap Annalena Baerbock német külügyminiszter arra utalva, hogy jelenleg egy német korlátozás megakadályozza a több évvel ezelőtt megkötött üzlet teljesítését.

A politikus erről izraeli útja során nyilatkozott újságíróknak, kiemelve Rijád "konstruktív szerepét" a közel-keleti biztonsági válságban a Hamász október 7-i támadása óta.

Németország befagyasztotta a Rijádnak történő fegyvereladásokat a szaúd-arábiai ellenzéki újságíró, Dzsamal Hasogdzsi 2018-as meggyilkolása óta, amelyet az amerikai hírszerzés elsősorban Mohamed bin Szalmán szaúdi koronahercegnek tulajdonított. Berlin a lépéssel megakadályozta a 48 Eurofighter Typhoon típusra vonatkozó nagyszabású megrendelést, amelyet Londonban írtak alá a szaúdi herceg néhány évvel ezelőtti látogatása során.

Az Eurofighter az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Spanyolország által vezetett program, amelyben a gyártó BAE Systems, az Airbus és a Leonardo repülőgépgyártó és hadiipari vállalat is részt vesz.

Izraelben tett látogatása során Baerbock hangsúlyozta, hogy Szaúd-Arábia és Izrael az október 7-i támadást követően "nem mondott le a normalizáció politikájáról". "Az a tény, hogy Szaúd-Arábia most elfogja a húszik (jemeni lázadók) által Izraelre kilőtt rakétákat, ezt hangsúlyozza, és ezért hálásak vagyunk" - tette hozzá. "Az, hogy a szaúdi légierő ebben az összefüggésben Eurofightereket is használ, nyílt titok" - folytatta a miniszter. "Szaúd-Arábia ezekben a napokban is döntően hozzájárul Izrael biztonságához, és segít megfékezni a regionális tűzvész veszélyét" - tette hozzá.

Németország embargója évek óta irritálja brit és francia partnereit. Ezt az álláspontot, amelyet Angela Merkel korábbi konzervatív kancellár idején fogadtak el, az Olaf Scholz kancellár vezette SPD-Zöldek-Liberálisok koalíciós megállapodásában rögzítették, a Zöldek - Baerbock pártja - különösen határozottan elutasították a vadászgépek eladását, már Szaúd-Arábia jemeni háborúban játszott szerepe miatt is.

"A világ, különösen itt a Közel-Keleten, október 7-e óta teljesen más lett" - indokolta a vadászrepülőgépekkel kapcsolatos kijelentését Baerbock.

(MTI nyomán)