Külföld :: 2024. január 9. 19:16 ::

A német nacionalisták és a gazdák együttműködéséről

A Németországban regnáló németellenes rezsim egyik legnagyobb félelme, hogy, ahogy ők fogalmaznak, "szélsőjobboldali elemek ráépülnek" a gazdatüntetésekre. Ugyanis rég nem látott számban folynak tiltakozások az országban, és ha ez bármilyen szinten is összefüggésbe hozható "jobboldali szélsőségesekkel", "nácikkal", az maga a borzalom. De vajon mi a valóság?

Mint arról korábban beszámoltunk , Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter arra figyelmeztetett, hogy "puccsról fantáziáló, nacionalista jelképeket mutogató szélsőjobboldali csoportok" megpróbálhatnak tőkét kovácsolni a gazdatüntetésekből, és felszólított a "demokrácia védelmére" is.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Joachim Rukwied, a gazdaszövetség elnöke a Bild am Sonntag című lapnak a hétvégén kijelentette, hogy elutasítják "szélsőséges csoportok" csatlakozását a tüntetésekhez.

De ezzel nem zárható le a történet, nem tudjuk, utóbbi nyilatkozatot mennyire gondolták komolyan, de ami sokkal fontosabb, mennyire van erejük vagy akaratuk annak kivitelezéséhez. De nagy kérdés, hogy maguk a gazdák hogyan vélekednek. Mert a képlet egyáltalán nem ilyen egyszerű, valóban sok helyen látni, hogy traktorokon nacionalista szervezetek zászlói, jelképei jelennek meg, tehát az semmiképpen sem jelenthető ki, hogy egységesen elutasítanák a német gazdák a nacionalisták támogatását, sőt, továbbmegyek, mi van, ha közülük is nagyon sokan ilyen érzelműek? Ez miért lenne kizárható? Nem a nagyvárosi liberális közegből érkeznek...

Sőt, néhány helyen már konkrétan szervezőként léptek fel a német hazafiak. Drezdában például a Szabad Szászok elnevezésű helyi csoport tagjai fel is szólaltak a tüntetésen. A Dritte Weg felszólította támogatóit, hogy csatlakozzanak a tüntető gazdákhoz, de kint van az utcákon a Die Heimat nevű nemzeti mozgalom is.

S természetesen az események forgatagában van a legerősebb ellenzéki párt, az AfD is, Stuttgartban például már ők is felszólaltak a tiltakozásokon.

- A sokszor elveszettnek hitt Németországban ma a gazdák valóban hatalmas méretű tömegtüntetéseket tartanak a gázolajtámogatás megvonása miatt. Nem egy esetben több ezer traktorral, tízezres létszámokkal városonként, a vidékről nem is beszélve! Városok, gyárak, nagy logisztikai központok kerültek blokád alá, mindeközben a kamionosok (ugyanis őket is megsarcolná a kormány) szolidaritása pedig az autópályákat bénította meg. Gyakorlatilag az élet minden területéről csatlakoznak a munkabeszüntetéssel járó tüntetésekhez, melyek komoly gondokat okoznak közlekedési (hajósok is csatlakoztak, a vízi közlekedés is nehézkes) és ellátási téren egyaránt. Szászországban rendkívül erős és támogatott a megmozdulás, de Észak-Rajna-Vesztfáliától Berlinen át Münchenig mindenhol megmozdultak az emberek! - ezt pedig a Nacionalista Zóna írta Telegram-csatornáján.

Ez természetesen hatalmas félelem az ún. "demokratáknak" (kik a demokráciát meglehetősen szelektíven értelmezik, ugyebár), annál nagyobb öröm ez a normalitás talaján álló németek számára.

Lantos János - Kuruc.info