Külföld :: 2024. január 10. 19:59 ::

Nyomozás indult az olasz kulturális államtitkár ellen egy illegálisan beszerzett festmény kiállítása miatt

Nyomozás indult az olasz kulturális minisztérium államtitkára, Vittorio Sgarbi ellen azzal a gyanúval, hogy egy törvénytelenül beszerzett festményt mutatott be saját tulajdonaként egy kiállításon - jelentette be szerdán a közép-olaszországi Macereta ügyészsége.

A nyomozás a Rai televízió egy decemberi riportja alapján kezdődött: ebben beszámoltak egy 2021-es kiállításról, amelyen Sgarbi tulajdonaként mutatták be Rutilio Manetti 17. századi olasz festőművész Szent Péter elfogatása című, vászonra készült festményét, amely csaknem teljes azonosságot mutatott egy magánkastélyból 2013-ban ellopott másik festménnyel.

A hatóságok gyanúja szerint a kiállított festmény illegális beszerzését úgy próbálták elleplezni, hogy a kiállítása előtt módosítottak rajta.

A kép tulajdonosa a festmény eltűnését azonnal jelentette a rendőrségnek, kiemelve, hogy azt az eredeti keretéből kivágva tulajdonították el.

Hozzátette, hogy a festmény eltűnése előtt néhány héttel az a férfi jelentkezett nála a kép megvásárlásának szándékával, akit később az államtitkár barátjaként azonosított a nyomozás. Az is kiderült, hogy a férfi még ugyanabban az évben egy tépett állapotú vászonképet mutatott be egy restaurátornak. A restaurátor a Rainak nyilatkozva megerősítette, hogy felismerte benne a Szent Péter elfogatását, amelyet később a 2021-es kiállításon is bemutattak. Közlése szerint a kiállított és a kastélyból ellopott festmény között annyi a különbség, hogy a kiállított kép bal felső sarkában megjelent gyertya az eredetin nem volt rajta; tehát azért került oda, mert a tolvaj ezzel a ráfestéssel kívánta "eredetiként" feltüntetni az ellopott festményt.

A jelenleg 71 éves, az államtitkári kinevezése előtt történészként és művészeti íróként ismertté vált és a tévészereplésekben rutinos Vittorio Sgarbi minden lopással kapcsolatos gyanúsítást visszautasítva azt állítja, hogy a festményt az édesanyja által 2000-ben vásárolt villában találta, amely egykor egy nemesi család tulajdona volt. A Rete 4 magántelevíziónak adott nyilatkozatában pedig azt mondta, rejtély helyett csupán arról van szó, hogy a 2013-ben ellopott "gyertyás festmény" nem más, mint az ő tulajdonába került eredeti kép egy rossz másolata.

Az államtitkár ellen két további vizsgálat is folyamatban van: azzal gyanúsítják, hogy az olasz kormány alkalmazottai számára tiltott módon, több konferencián is pénzért vásárolta meg a részvételi lehetőséget, illetve azzal, hogy értékesítési céllal próbált külföldre csempészni egy 17. századi francia festményt.

Az olasz ellenzék az államtitkár lemondását követeli. Gennaro Sangiuliano kulturális miniszter a Rainak adott kedd esti nyilatkozatában egyelőre védelmébe vette az államtitkárt, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig még nem reagált az ügyre.

(MTI)