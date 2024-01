Külföld :: 2024. január 16. 06:49 ::

Trump óriási fölénnyel győzött az amerikai elnökválasztás első próbáján

Elsöprő győzelmet aratott Iowa államban Donald Trump az elnöki előválasztáson. A szavazáson valamivel több mint 100 ezer fő vett részt, és a korábbi elnök (kedd reggeli eredmények szerint) több mint 30 ezer szavazattal kapott többet a második helyezett Ron DeSantisnál.

Őt Nikki Haley követi a sorban, akinek visszalépését jósolják az elemzők, bár Haley ennek eddig semmi jelét nem mutatta, hovatovább még gratulált is Trump elnöknek, aki korábban nem túl elegáns módszerrel próbálta kiejteni őt a választásokból. A dobogóról lemaradó Vivek Ramaswamyt annyira rosszul érintette a negyedik helye, hogy vissza is lépett kampányából, és közölte: hamarosan Trump oldalán tér vissza a versenybe – írja a BBC nyomán az Index.

A hétfő este lezajlott előválasztáson Donald Trump minden korosztályt maga mellé állított Iowa államban, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig meggyőzte a férfiakat és a nőket a Make America Great Again című kampányszövegével.

A győzelem azért is nevezhető elsöprőnek, mert Trump most még azokat a fehér evangelikalista és konzervatív szavazókat is meggyőzte, akik 2016-ban még nem rá szavaztak Iowában.