Külföld :: 2024. január 25. 09:33 ::

Puccs előkészítésével gyanúsított katonatiszteket vettek őrizetbe Venezuelában

Venezuelában 33 magas rangú katonatisztet vettek őrizetbe, akik a hatóságok gyanúja szerint részt vettek a Nicolás Maduro elnök meggyilkolására és a kormány megdöntésére szőtt tervekben - jelentette be helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország védelmi minisztériuma.

A közleményben hozzátették, hogy a tiszteket egyúttal le is fokozták, és le is szerelték.

Vladimir Padrino védelmi miniszter azt közölte, az őrizetbe vettek "terrorakciókat készítettek elő a törvényes kormány megbuktatására, és az államfő meggyilkolását is fontolgatták".

"Ezeknek az árulóknak sosem lett volna szabad egyenruhát viselniük. Olyan csoportokról van szó, melyek nem képviselik a hadsereget a legkisebb mértékben sem" - hangoztatta a tárcavezető a közösségi médiában közzétett videófelvételén.

Venezuelában a hadsereg ellenőrzi a bányászatot, az olajkitermelést és egyes élelmiszerek kiosztását a lakosságnak, emellett pedig hagyományosan Maduro támaszának számít. Az ellenzék és civil szervezetek régóta bírálják a fegyveres erőket, korrupciót vetve a tisztek szemére. A venezuelai kormány korábban is többször jelentett be ellene irányuló összeesküvéseket, melyek szervezésével általában az Egyesült Államokat, az ellenzéket, valamint kolumbiai kábítószerbandákat vádolta. Hétfőn az ügyészség 32 ember, civilek és katonák őrizetbe vételét jelentette be, akiket hazaárulással gyanúsítanak, ötöt közülük pedig azzal is, hogy meg akarták ölni Madurót. A főügyész, Tarek William Saab tábornok a sajtónak azt mondta, mindegyikőjük vallomást tett. Kedden országszerte több ezren vonultak utcára, hogy szimpátiájukat fejezzék ki Nicolás Maduro elnöknek, a megmozdulásokat az államfő vezette Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) felhívására szervezték.

Venezuelában a kormány és az ellenzék közötti megállapodás értelmében az év második felében elnökválasztást kell tartani.

(MTI)