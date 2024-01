Külföld :: 2024. január 26. 11:47 ::

ENSZ: soha nem látott szintre emelkedett a bűnbandák által elkövetett erőszak Haitin

A bűnbandák által elkövetett erőszak soha nem látott szintre emelkedett Haitin, ahol több mint kétszeresére nőtt a meggyilkolt, megsebesített és elrabolt áldozatok száma a tavalyi évben - közölte María Isabel Salvador, a konfliktus sújtotta karibi országért felelős ENSZ-különmegbízott.

"Nem tudom elégszer hangsúlyozni a Haitin kialakult helyzet súlyosságát, ahol a válság kritikus ponthoz érkezett" - mondta Salvador az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt tartott beszédében.

Elmondta, hogy az általa vezetett hivatal a tavalyi évben 8400 esetet regisztrált, ami 122 százalékos növekedést jelent 2022-hez képest, a legtöbb erőszakos bűncselekményt a fővárosban, Port-au-Prince-ben követték el.

A főváros területének négyötödét mintegy 300 bűnbanda tartja ellenőrzése alatt, és a tavalyi bűncselekmények 83 százalékáért is ők felelnek - tette hozzá Salvador, aki kiemelte, hogy a bűnszervezetek már az északi területeken is, köztük az ország éléskamrájának számító Artibonite régióban is megjelentek, amellett, hogy a főváros déli szektoraiban "széleskörű támadásokat hajtanak végre a terület feletti ellenőrzéséért", és nem riadnak vissza a szexuális erőszaktól sem.

Habár az ENSZ Biztonsági Tanácsa három hónapja engedélyezte egy kenyai vezetésű háromezer fős nemzetközi rendőrkontingens Haitire telepítését, a misszió sorsa csak pénteken dőlhet el, amikor az egyik kenyai bíróság ítéletet hirdet egy magánszemély által a misszió leállítására vonatkozó ügyben. A misszióban a mintegy ezer kenyai tiszt mellett további három ezer, többségében csádi, szenegáli, jamaikai és belize-i rendőr vállalna szerepet.

A kenyai hatóságok közlése szerint az első 300 fős rendőrosztag februárban érkezhet meg a szigetországba.

Az ENSZ közlése szerint a 11 milliós népességű Haitin a jelenlegi tízezer rendőrrel szemben 25 ezer rendőrtisztre lenne szükség. Salvador elmondta, hogy márciusban csaknem 800 új rendőr áll a haiti rendőrség szolgálatba, csakhogy mindeközben tavaly 1600 ember mondott fel a rendőrségnél, így nem csoda, hogy a helyi rendőrség nem tud gátat szabni az erőszakhullám terjedésének.

(MTI)