Koszovó nem áll el a dinár kivezetésétől

Nem áll el a dinár kivezetésétől Koszovó, de a köztársasági elnök szerint lehet, hogy meghosszabbítják annak határidejét, hogy mindenki új, euró alapú számlát tudjon nyitni a bankokban - jelentette internetes oldalán a Koha Ditore című pristinai napilap szerdán.

Albin Kurti koszovói miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy a dinár kivezetéséről szóló döntés, illetve az, hogy február elsejétől kizárólag euróval lehet fizetni Koszovó területén, nem a kormány, hanem a független központi bank döntése.

A koszovói nemzeti bank január elején jelentette be, hogy februártól kizárólag euróval lehet fizetni Koszovó területén, minden más pénznem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható. Az észak-koszovói, többségében szerbek lakta településeken viszont a szerb dinár a fő fizetőeszköz. Akkor is az maradt, amikor lezárult az 1998-1999-es koszovói háború, és azt követően is, hogy Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, míg az ország többi részén előbb a német márka, majd az euró vált a hivatalos pénznemmé.

Az Egyesült Államok, Olaszország, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország viszont arra kérte Pristinát vasárnap, hogy halassza el a dinár betiltására vonatkozó döntést, legalább addig, amíg nem találnak más megoldást. Egyrészt azért, hogy elkerülhetők legyenek a további feszültségek, másrészt viszont azért is, mert a szerbek lakta települések intézményei, különösen az iskolák és a kórházak a szerb dinár betiltása esetén súlyos problémákkal szembesülnének. Hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban. Amennyiben a jövőben csak euróban fizethetnek Koszovó területén, az a pénzváltás során veszteséget jelentene nekik.

Albin Kurti szerdán leszögezte, hogy Koszovóban az euró a hivatalos fizetőeszköz, nem akarják bevezetni az albán leket, vagy az évek óta emlegetett koszovói pénznemet, a dardant. Mint mondta, kizárólag az Európai Unió által is használt pénznem használatára kérik a Koszovóban élőket.

Vjosa Osmani köztársasági elnök viszont már arról beszélt, hogy lehetséges, hogy várnak még egy kicsit, és nem február elsejétől vezetik ki a dinárt, hogy az Észak-Koszovóban élők új, euró alapú számlát tudjanak nyitni.

Szerbia úgy véli, hogy a dinár betiltása újabb lépés afelé, hogy ellehetetlenítsék a koszovói szerbeket, és elűzzék őket szülőföldjükről. A pristinai vezetés viszont azzal indokolta a döntést, hogy a szerb dinár a koszovói központi bank megkerülésével, a szerb intézményrendszeren keresztül jut be Koszovóba, így útja teljesen követhetetlen, akár illegális tevékenységre is fordítható. Pristina szerint azokat a támadókat is ezeken az illegális csatornákon keresztül pénzelték, akik tavaly szeptemberben támadtak rendőrökre Banjska közelében.

(MTI)