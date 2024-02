Külföld :: 2024. február 9. 23:11 ::

Életfogytiglani börtönre ítélték a haiti elnökgyilkosság egyik amerikai vádlottját az Egyesült Államokban

Életfogytiglani börtönre ítélték Joseph Vincentet, a 2021-es haiti elnökgyilkosság egyik vádlottját az Egyesült Államokban.

Az amerikai drogellenes ügynökség (DEA) volt informátora beismerő vallomást tett, miszerint bűnsegédként működött közre Jovenel Moise haiti elnök meggyilkolásában Port-au-Prince-hez közeli rezidenciáján; hozzájárulása egyebek között a politikai viszonyokkal kapcsolatos tanácsadásból és a kulcsfontosságú közösségi vezetőkkel folytatott találkozókból állt.

Vincent egyike az elnökgyilkossági ügy 11 vádlottjának, akik között volt kolumbiai katonák és üzletemberek is vannak.

A fegyveresek a vádak szerint DEA-ügynöknek álcázták magukat a 2021. július 7-i támadás idején, bár az amerikai ügynökség hangsúlyozta, hogy sem Vincent, sem az ügy egy másik vádlottja, a szintén amerikai-haiti állampolgár James Solages nem a nevében jártak el. Vincent egy floridai börtönben fogja letölteni büntetését.

A többszörösen katasztrófa sújtotta szigetországban Moise meggyilkolása után szabadult el a pokol. Haitinek azóta is csak ügyvivő kormányfője és elnöke van, a parlament nem működik, és a legfelsőbb bíróság is képtelen ellátni a feladatát, mert törvényhozás hiányában nem tudják kinevezni a bírókat. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az ország mind nagyobb része felett, az irányítást fegyveres bandák vették át, és - mint pénteken Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is megállapította - egyre inkább elharapódzik a törvénytelenség és az erőszak.

(MTI)