Külföld :: 2024. február 14. 08:20 ::

Hóesés bénította meg az Egyesült Államok északkeleti részét

Évek óta nem tapasztalt mennyiségű hó hullott az Egyesült Államok északkeleti részén, ami halálos áldozatot is követelt, és tízezreknél okozott áramkimaradást kedden.

Az időjárási jelentések szerint az erős téli vihar széllel és havazással vonult át az ország északkeleti államain. Pennsylvania, New Jersey és Connecticut államok egyes részein a lehullott hó vastagsága meghaladta a harminc centimétert. Connecticut állam Hartford városában megközelítette a negyven centimétert.

New York városát is hó borította be kedden, a Central Parkban megközelítette a tíz centimétert a hóréteg vastagsága. Több mint két éve nem volt példa egy nap alatt öt centimétert meghaladó hóra a nagyvárosban.

Pennsylvania államban a hóesésnek halálos áldozata is volt. Kedd reggel egy húszéves férfi vesztette életét, amikor a hóeltakarítás közben egy leszakított villanyvezetékkel érintkezett.

Az állam területén kedden 130 ezer fogyasztónál nem volt áram, New Jersey nyugati részén pedig további 12 ezer háztartás maradt szolgáltatás nélkül. New Jersey állam rendőrségének összesítése szerint a havazásban mintegy 250 autóbaleset történt.

A téli vihar miatt összesen mintegy kétezer repülőjáratot töröltek, többségüket a New York városát kiszolgáló repülőtereken, valamint Boston nemzetközi repülőterén.

Az Egyesült Államok északkeleti részén nem ritkák a téli viharok és gyorsan átvonuló, komoly csapadékkal járó időjárási frontok, amely a Nagy-tavak vidéke felől érkezik a térségbe.

(MTI)