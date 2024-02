Külföld, Háború :: 2024. február 27. 19:07 ::

Ukrán újságírót vettek őrizetbe a lengyelek, mert a Lengyelország és Oroszország közötti kereskedelmet filmezték

A lengyel rendfenntartók őrizetbe vették az Ukrajinszka Pravda hírportál újságíróját, Mihajlo Tkacsot és operatőrét a lengyel-fehérorosz határ közelében, miközben az ukrán hírportál munkatársai a Lengyelország és Oroszország közötti, Fehéroroszországon keresztül zajló áruforgalomról készítettek riportot.

Az esetről maga az őrizetbe vett újságíró számolt be kedden az Ukrajinszka Pravdának. A hírportál hozzátette, hogy a helyzet csak a hír közzététele és Ukrajna lengyelországi nagykövetségének beavatkozása után oldódott meg.

Tkacs közlése szerint a lengyel rendőrök igazoltatták, majd átkutatták őket és gépkocsijukat. Kivették a kamerákból az összes memóriakártyát, elvették tőlük a telefonjaikat és irataikat.

Az ukrán hírportál munkatársait nemcsak a rendőrség, hanem a titkosszolgálat képviselői is kihallgatták. "A kihallgatáson azt mondtam, hogy újságírók vagyunk, és arról forgatunk, hogyan kereskedik Lengyelország Oroszországgal Fehéroroszországon keresztül, és Fehéroroszországgal is, valamint hogyan jutnak be mezőgazdasági termékek Oroszországból és Fehéroroszországból Lengyelországba" - fejtette ki Tkacs. Szavai szerint a lengyel titkosszolgálat munkatársai ettől láthatóan megrémültek.

"Elkezdtek faggatni, hogy ki tud még erről, hogy ukrán tisztviselőknek és az ukrán kormánynak tudomása van-e erről. Megkérdezték, hogy kik a forrásaink, honnan értesültünk róla, mióta dolgozunk ezen a témán, és azt is, nyilvánosságra hozzuk-e az őrizetbe vételünket" - mondta el az újságíró.

Tkacsot és az operátort - állítása szerint - legalább négy órán keresztül bent tartották, és csak azután engedték őket szabadon, miután "felülről" engedélyt kaptak. A hírportál munkatársai elmondásuk szerint egész idő alatt nem léphettek kapcsolatba senkivel. Miután visszaadták nekik a memóriakártyákat, kiderült, hogy a felvételek egy részét letörölték.

(MTI nyomán)