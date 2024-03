Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. március 8. 12:08 ::

Németek 2024-ben a migránserőszakról: "régebben ilyen nem volt"

Felháborító jelenetek zajlottak le hétfőn este 18 óra körül a dortmund-dorstfeldi Wilhelmplatztól nem messze, erről számolt be a Die Heimat nemzeti mozgalom. Egy fiatal német nőt először csak verbálisan, később tettleg is bántalmazott, és le is köpött egy migráns. Sajnos azt kell mondanunk, hogy ez egy teljesen mindennapi történet Németországban.

A sértett elmondása szerint a migráns már a metrón zaklatta, mire a későbbi sértett világossá tette számára, hogy hagyja békén. Amikor a nő leszállt a vonatról a Wittener Straße megállónál, a láthatóan ittas elkövető a következő szavakkal üldözte: „Te kurva, állj meg, megbaszom a segged!” A fiatal nő ekkor átrohant a Dorstfelder Hellwegen, és a barátjáért kiáltott, akivel ott akart találkozni.

Ez nem tántorította el a bűnöző migránst, továbbra is bántalmazta áldozatát, és fogdosni kezdte. Szerencsére megérkezett az áldozat barátja is, ekkor az elkövető megpróbált elmenekülni. Azonban követték, és hívták a rendőrséget, akik végül előállították. A sértett lány megjegyezte, hogy sajnos a járókelők közül senki nem segített.

A dortmundi rendőrség rövid sajtóközleményében természetesen titkolja a sértett etnikai hovatartozását és az elkövető külföldi hátterét, sőt tömören arról írnak, egy „31 éves dortmundi férfi”. A rendőrség sajtóirodája egyelőre megválaszolatlanul hagyta a gyanúsított állampolgárságával és tartózkodási helyével kapcsolatos sajtóérdeklődést is.

- A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen bűncselekmények jelentősen befolyásolják az emberek biztonságérzetét. Sok fiatal nő, akik iskolába vagy munkába mennek, ma már nem mernek egyedül végigmenni nappal sem az utcán. "Régebben nem volt ilyesmi", ez a mondat egyre gyakrabban hangzik el 2015 óta a németek körében - összegzi a Die Heimat.

A rendőrség pedig ilyenkor jellemzően pár óra, pár nap után ki is engedi a bűnöző migránsokat. Miközben a hazafias erőkkel szemben, a német nacionalisták ellen már nem ilyen elnézők, rendszeresek az országos razziák az országban, ahol a "demokráciára különösen veszélyes" bűnjeleket foglalnak le, mint néhány zászló vagy kiadvány. Németország továbbra is feje tetején áll, már ami a politikai elit ámokfutását illeti, de vélhetően és remélhetőleg a felszín alatt már készül valami, s akkor fordulat áll be.

L. J. - Kuruc.info