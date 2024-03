Külföld, Videók :: 2024. március 14. 09:05 ::

Meghalt az ember, aki több mint 70 évig élt vastüdőben

78 éves korában meghalt Paul Alexander, aki több mint 70 évig élt egy vastüdőben – írja a Mirror nyomán a 24. A férfi 1952-ben kapta el a gyermekbénulást, a betegség következtében nyaktól lefelé teljesen lebénult. A légzésproblémáinak megoldására egy egész testét körülölelő vastüdőbe helyezték. Ha a férfit kiemelték volna a szerkezetből, maximum pár percig tudott volna életben maradni.



Kép forrása: Mitch Summers / Youtube

A gép hét évtizeden át életben tartotta, Paul Alexander március 11-én, hétfőn hunyt el.

Paul Alexander a Texasi Egyetemen jogot tanult, és 1984-ben ügyvédi vizsgát tett. Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung címmel önéletrajzi könyvet is írt. A munka öt évébe telt, mivel a szájába fogott ceruzával gépelte le a szavakat. Nemrég @ironlungman felhasználónévvel csatlakozott a TikTokhoz is, örömmel válaszolva az olyan kérdésekre, hogy mi történik vele például áramszünet esetén.



Kép forrása: Nick Isenberg / Youtube

Az Egyesült Államokban Paul Alexander halálát követően már csak egy beteg él, aki vastüdőt használ, miközben a második világháború kitörésekor az amerikai betegek száma megközelítette az ezret.