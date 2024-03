Külföld :: 2024. március 20. 06:02 ::

Egy török katona életét vesztette egy fegyveres összecsapásban Irak északi részén

Egy török katona életét vesztette, négy társa pedig megsebesült a Törökország által terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) harcosaival vívott fegyveres összecsapásban Irak északi részén - közölte kedden az ankarai védelmi minisztérium.

A PKK hat fegyverese szintén életét vesztette a harcokban.

A török védelmi tárca egy másik közleményében tudatta, hogy a török légierő csapásokat mért Metina, Zap, Hakurk, Gara és Kandil észak-iraki térségekre, ahol 27 célpontot, köztük a PKK által használt barlangokat és bunkereket semmisítettek meg.

A PKK-t - amely Délkelet-Törökországban a helyi kurd kisebbség függetlenségéért harcol 1984 óta - Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek minősítette. A felkelésben több mint 40 ezren vesztették életüket. A PKK észak-iraki területen is több bázissal rendelkezik, különösen a Kandil-hegységben, ami miatt Törökország az utóbbi években határon átnyúló több műveletet is végrehajtott, kiélezve a viszonyt az iraki vezetéssel.

(MTI)