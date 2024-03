Külföld :: 2024. március 21. 13:34 ::

Megnőtt a terrorfenyegetettség Dániában

Megnőtt a terrorfenyegetettség Dániában és a dán érdekeltségek ellen külföldön - közölte a dán belbiztonsági és hírszerző szolgálat (PET) csütörtökön.

A hivatal szerint elsősorban az Izrael és a Hamász fegyveresei között kiéleződött gázai konfliktus, valamint a tavaly Dániában elkövetett Korán-égetések járultak hozzá a biztonsági helyzet romlásához.

A PET fenntartotta az országban jelenleg érvényben lévő 4-es általános fenyegetettségi szintet, amely a második legmagasabb az 1-5-ig terjedő skálán. Azonban elmondásuk szerint a terrorfenyegetettség kockázata az adott szinten belül magasabb lett.

"Az Izrael és több militáns csoport közötti konfliktus természetesen sokakat aggaszt, köztük Dániát is" - áll a PET közleményében. "A konfliktus jelentős radikalizációs és mobilizációs potenciált is rejt magában, amelyek képesek lehetnek aktivizálni a Dániában lévő szereplőket spontán vagy tervezett akciókra, beleértve a terrortámadásokat is".

Dániában és Svédországban tavaly több alkalommal elégették vagy más módon meggyalázták a muszlimok szent könyvének példányait. A Korán-égetések felháborodást és erőszakba hajló tüntetéseket váltottak ki a muszlim lakosságú országokban.

A dán parlament decemberben olyan törvényt fogadott el, amely megtiltja a Korán elégetését nyilvános helyen, ezzel próbálva enyhíteni a muszlim országokkal kialakult feszültséget.

Más északi országok is hasonlóan jártak el, tavaly augusztusban Svédország kénytelen volt a második legmagasabb szintre emelni a terrorfenyegetettségi szintet, és figyelmeztetni állampolgárait esetleges dzsihadista támadások veszélyére bel- és külföldön egyaránt.

(MTI nyomán)