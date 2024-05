Külföld :: 2024. május 13. 09:13 ::

Iráni külügyi tanácsadó: Teherán kész újrakezdeni a tárgyalásokat Washingtonnal

Irán kész újrakezdeni a tárgyalásokat Washingtonnal - jelentette ki vasárnap Kamal Harazi, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah külpolitikai tanácsadója.

"Az amerikaiak szerint a diplomácia a legjobb választás; mi osztjuk ezt a nézetet, és készek vagyunk visszatérni a tárgyalóasztalhoz" - szögezte le Harazi, akit az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség idézett.

A korábban külügyminiszteri tisztséget is betöltő politikus hozzátette: a síita államnak arra is készen kell állnia, hogy folytassa az iráni nukleáris programmal kapcsolatos, Donald Trump volt amerikai elnök hivatali ideje alatt megszakadt egyeztetéseket. "Akkor már tárgyalhatnánk a régió atommentesítéséről is" - szögezte le.

Az iráni külügyminisztérium korábban többször aláhúzta, hogy Washingtonnal csak egy harmadik félen - például Kataron, Ománon vagy, néhány esetben az Európai Unión - keresztül hajlandó kapcsolatba lépni. A két ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat.

Csütörtökön Harazi még azt hangoztatta az Egyesült Államok és Izrael felé, hogy Irán "kész felülvizsgálni nukleáris doktrínáját, amennyiben Izrael a létét fenyegeti", jóllehet hozzátette, hogy hazája nem kíván atomfegyvert fejleszteni. "A cionista rezsim által nukleáris létesítményeink ellen intézett támadás esetén az ellenállásunk megváltozik" - tette hozzá akkor.

Teherán az elmúlt években számos alkalommal hangsúlyozta, hogy nukleáris törekvései békés célúak, és hogy az iszlám köztársaság soha nem törekedett atomfegyver kifejlesztésére vagy bevetésére.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) februári jelentése szerint azonban Irán jelentősen növelte a magas dúsítású urán előállítását, és továbbra is 60 százalékos tisztaságú uránt dúsít, ami messze meghaladja a kereskedelmi célú nukleáris felhasználáshoz szükséges tisztaságot.

Harazi már 2022-ben elmondta, hogy Irán technikailag képes atombombát készíteni.

(MTI)