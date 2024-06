Külföld :: 2024. június 10. 04:23 ::

Szűken, de nyertek a szocik Portugáliában

Portugáliában az ellenzéki Szocialista Párt nyerte meg a vasárnap rendezett európai parlamenti (EP-) választásokat, csekély különbséggel a kormányzó konzervatívok előtt - derül ki a nem hivatalos végeredményből, amelyet a helyi választási bizottság hozott nyilvánosságra éjszaka.

A szocialisták a voksok 32,09 szerezték meg, a kormányzó Demokratikus Szövetség 31,12 százalékot kapott. Előbbinek ez 8, utóbbinak 7 képviselői helyet jelent.

Az öt évvel ezelőtt alapított, idén tavasszal látványos nemzeti választási eredményt elérő, jobboldali Chega párt 9,79 százaléknyi voksot kapott, a liberális párt pedig 9,07 százaléknyit. Ennek alapján mindkét párt 2-2 képviselővel rendelkezik majd az új összetételű EP-ben. A kommunista pártnak és a Baloldali Blokk nevű formációnak is jut 1-1 portugál mandátum.

A választási részvétel 37 százalékos volt.

Az eredményt értékelve Luís Montenegro miniszterelnök azt is bejelentette, hogy kormánya támogatná António Costa korábbi kormányfőt az Európai Tanács elnöki posztjára. Emlékeztetett arra, hogy az európai uniós intézmények közti politikai egyensúly jegyében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács élére várhatóan baloldali politikust jelölnek majd, ha az Európai Bizottság tisztjét továbbra is az Európai Néppárt jelöltje, Ursula von der Leyen tölti be.

Ha Costa jelölt lesz a tervek szerint év végén megüresedő posztra, a jobboldali kormány mindent meg fog tenni, hogy el is nyerje a tisztséget - szögezte le Montenegro.

(MTI)