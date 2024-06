Külföld :: 2024. június 30. 19:56 ::

Nem is az izraeli nagykövetség, hanem a közeli zsinagóga lehetett a szerb Salahudin eredeti célpontja

Két férfit őrizetbe vettek a hétvégi belgrádi számszeríjas támadással összefüggésben, és további házkutatásokat tartanak, a biztonsági készültséget vörös szintre emelték, és a fegyvertartási törvény szigorítását tervezik - jelentette be vasárnap Ivica Dacic szerb belügyminiszter a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS).

Szombaton egy iszlám hitre áttért szerb férfi számszeríjjal sebesített meg egy, a belgrádi izraeli nagykövetséget őrző szerb csendőrt. A súlyosan sebesült csendőr önvédelemből lelőtte a támadót. A csendőrt kórházba szállították, állapota stabil.

A szerb belügyminiszter azonnal közölte, hogy a támadást "a szerb állam ellen irányuló terrortámadásnak" tekintik. Hozzátette: a támadás "több, a gyanú szerint a vahhábita mozgalommal hosszú ideje kapcsolatban álló emberhez köthető". A vahhábizmus az iszlám ultraortodox ága, amely Szaúd-Arábiában elterjedt.

Ivica Dacic vasárnap leszögezte, a terrorizmus nem győzheti le Szerbiát, ezért az éjszaka folyamán a rendőrség több helyszínt is átvizsgált. Mint mondta, vannak vahhábita emberek Szerbiában. "Az egy dolog, hogy megfigyeljük a tevékenységüket, de a konkrétan elkövetett bűncselekmények, egészen pontosan a Milos Jevremovic csendőrt ért támadás viszont más lapra tartozik. Meg kell találni a megfelelő ok-okozati kapcsolatot ezek a vahhábiták és a konkrét események között" - húzta alá. Ennek érdekében sok embert kihallgattak, két személyt pedig előzetes letartóztatás alá helyeztek. A belügyminiszter azt is közölte, hogy a házkutatások során talált bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy szélsőséges csoportokhoz tartozó emberekről van szó, azt viszont majd az ügyészség állapítja meg, hogy volt-e közük a szombati esethez.

A szombati támadás elkövetője a 25 éves Milos Zujovic, vallási nevén Salahudin volt. Megállapították, hogy szombat délelőtt a Belgrádhoz közeli Mladenovacról érkezett a szerb fővárosba, és előbb a zsinagógához ment, ahol sok rendőr tartózkodott, ezért inkább az izraeli nagykövetség felé indult el. Ivica Dacic szerint vélhetőleg az elsődleges célpontja a zsinagóga volt.

A belügyminiszter arra is kitért, hogy a támadást számszeríjjal hajtották végre, olyan fegyverrel, amelynek megvásárlásához, illetve birtoklásához nem kell hatósági engedély. Mint mondta: meg kell változtatni a törvényt, hogy engedély nélkül ne lehessen az emberi életre veszélyes fegyvert vásárolni. Rámutatott, hogy a konkrét fegyver 6900 dinárba (23 322 forint) került. Az interneten is árusító fegyverüzletek honlapján ennek az árnak a feléért is vásárolható már hasonló erősségű nyílpuska.

Aleksandar Vucic köztársasági elnök is megszólalt az ügyben. Közölte, hogy Szerbiában vallásszabadság van, az elfogott férfiak viszont szélsőséges és terrorista körökhöz tartoznak. Hozzátette: a statisztikák szerint Szerbia a legbiztonságosabb európai országok között van, Belgrád pedig a világ legbiztonságosabb városainak egyike, az emberek nyugodtak lehetnek, Szerbia elég erős ahhoz, hogy leszámoljon a terrorizmussal.

(MTI)

