Külföld, Anyaország :: 2024. július 19. 11:59 ::

Globális informatikai hiba nehezíti többek között repterek működését - a Ferihegy sem úszta meg

Egyelőre tisztázatlan eredetű informatikai hiba akadályozza repülőterek, légitársaságok, vasutak, bankok, távközlési és médiavállalatok és más nagy rendszerek működését szerte a világban - jelentették péntek délelőtt a nemzetközi hírügynökségek az érintett intézmények közléseit idézve.

Egyebek közt fennakadások vannak az összes spanyol repülőtéren, a berlini és az amszterdami repülőtéren, a legnagyobb brit vasúttársaságnál, a brit Sky tévétársaságnál, továbbá számos ausztráliai és új-zélandi vállalatnál.

A Microsoft-felhasználók világszerte jelezték a problémát. A technológiai óriásvállalat pénteken közölte, hogy fokozatosan javítja a Microsoft 365 alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést érintő problémát.

A kiesés oka, pontos jellege és mértéke nem egyértelmű. A vállalat X-posztjaiban pénteken korábban arról számolt be, hogy a helyzet javul, de közben egyre súlyosbodó kiesésekről érkeztek jelentések világszerte.

A Crowdstrike globális kiberbiztonsági céghez és a Microsofthoz kapcsolódó fennakadások pénteken Ausztráliában és Új-Zélandon a médiát, kiskereskedelmet, bankokat, a légitársaságokat és távközlési vállalatokat is érintették.

Ausztrália legnagyobb bankja, a Commonwealth Bank közölte, hogy a szolgáltatás fennakadása miatt egyes ügyfelei nem tudtak pénzt utalni. Az ausztrál Qantas légitársaság és a Sydney repülőtér a járatok késéseiről számolt be. Az ausztrál kormány válságtanácskozást hívott össze.

A brit Sky News tévécsatorna vezérigazgatója, David Rhodes pénteken az X közösségi médián kért elnézést a közönségtől, amiért reggel órákig nem tudtak műsort sugározni.

Egészségügyi illetékesek pénteken szintén az X-en közölték, hogy Nagy-Britanniában nem működik az orvosok által használt egészségügyi előjegyzési rendszer. Németországban legalább két kórházban állt le a számítógépes rendszer.

A Berlin-Brandenburg repülőtér (BER) szóvivője arról tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy pénteken délelőtt 10 óráig minden járatot le kellett állítaniuk egy technikai probléma miatt. Az utasfelvétel újraindult, de késésekre lehet számítani.

Az edinburgh-i repülőtéren az utasok nem tudták használni az automatikus utasfelvételt, ezért azt hagyományos módon végezték el a légitársaságok alkalmazottai.

A Prágai repülőtér közlése szerint a globális check-in rendszer fennakadása miatt kell számolni az induló járatok késésével.

A globális technikai probléma az amszterdami Schiphol Repülőteret is érintette a légikikötő szóvivőjének közlése szerint. De az egyelőre nem világos, hogy a fennakadás hány járat érkezésére és indulására volt hatással.

Leálltak a nagy amerikai légitársaságok. Három indiai légitársaság is informatikai zavarokról számolt be.

A Govia Thameslink, Nagy-Britannia legnagyobb vasúttársasága szintén az egész hálózatot érintő informatikai problémákat jelentett, amelyek figyelmeztetésük szerint járatkimaradásokat is okozhatnak.

Egy brit kormányzati illetékes azt mondta, hogy az informatikai fennakadásokat nem kezelik kibertámadásként.

A Microsoft Corporation részvényei 3,15 százalékkal gyengültek, az információbiztonsági megoldásokat fejlesztő Crowdstrike értékpapírjai pedig 14,23 százalékkal gyengültek a Windows operációs rendszer (OS) globális meghibásodása miatt - áll a Nasdaq tőzsde kereskedési adatai.

Röviddel 10 óra után a Microsoft részvényárfolyama részvényenként 440,5 dollárra esett, szemben az előző ülés zárásakor mért 443,5 dollárral. A Crowdstrike részvényeinek árfolyama 354,9 dollárról 343,0 dollárra esett.

Ferihegy sem úszta meg

Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel.

Nemzetközi hírügynökségek jelentése szerint világszerte informatikai hiba akadályozza repülőterek, légitársaságok, vasutak, bankok és más nagy rendszerek működését, egyebek közt fennakadások vannak az összes spanyol repülőtéren, a berlini és az amszterdami repülőtéren, a legnagyobb brit vasúttársaságnál, a brit Sky tévétársaságnál, továbbá számos ausztráliai és új-zélandi vállalatnál.

A Budapest Airport közölte, a Liszt Ferenc-repülőtéren a probléma a Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait érinti, több légitársaság az utasfelvétel manuális elvégzése mellett döntött. A földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján a Budapest Airport hangosbemondás útján tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít.

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, ha rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást, vagy csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a 2A terminálra lépjenek be, és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéséhez. A további torlódások elkerülése érdekében azt is kérik, hogy az utasok kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe.

Frissítés: WizzAir: rendkívüli technikai kihívás

A Wizz Air tájékoztatása szerint a többi légitársasághoz hasonlóan rendkívüli technikai kihívással találták magukat szemben nemzetközi informatikai partnerük rendszerének leállása után. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: "az informatikai rendszer kiesése miatt előfordulhat, hogy a Wizz Air utasai fennakadásokat tapasztalhatnak a légitársaság nemzetközi hálózatán".

Azt is közölték, hogy nem elérhető a Wizz Air weboldala és mobilalkalmazása, a foglalási rendszer, az online utasfelvétel és a beszállókártya kiadása, az új foglalások és meglévő foglalások módosítása, de még a kapcsolattartó és ügyfélszolgálati központok sem.

Hozzátették: az üzemszünet ideje alatt minden utas számára ingyenes a repülőtéri utasfelvétel. A légitársaság azt tanácsolja utasainak, hogy legalább 3 órával a tervezett indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az utasfelvétel és a biztonsági ellenőrzés elvégzésére.



(MTI)