Külföld :: 2025. szeptember 21. 23:27 ::

FBI: több elméletet is vizsgálnak Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több elméletet is vizsgál Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatban - közölte Kash Patel FBI-igazgató az X-en vasárnap, Kirk arizonai búcsúztatásával párhuzamosan.

Tájékoztatása szerint a nyomozók vizsgálják a halálos lövés leadásának helyszínét, valamint azt, hogy a fegyvert miként szállították a helyszínre, és voltak-e esetleges társtettesek. Az elkövető egy közeli épület tetejéről lőtt, és megfigyelőkamerák felvételein az is látható, ahogy egy feketébe öltözött alak leugrik a tetőről.

A 31 éves Charlie Kirköt, a Turning Point USA konzervatív csoport alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg szeptember 10-én. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.

Patel közölte: górcső alá veszik, hogy a gyanúsított lakását kik keresték fel a merényletet megelőző órákban, illetve napokban. Még azt is megvizsgálják, kik milyen kézmozdulatokat végeztek Kirk közelében a halálos lövés leadása előtt, amelyeket lehetséges jelzésként is lehet értelmezni.

Kirk búcsúztatását vasárnap tartják az arizonai Glendale-ben, a State Farm stadionban.

(MTI)