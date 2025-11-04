Külföld :: 2025. november 4. 09:39 ::

Gyűlölet-bűncselekménnyel vádolnak egy skót hazafit, amiért transzparensére azt írta, hogy biztosítani kell a fehér gyermekek jövőjét

Gyűlölet-bűncselekmény elkövetésének vádjával tartóztattak le egy skót férfit, aki egy Aberdeenben tartott migráció elleni békés tüntetésen egy kis transzparenst tartott, amin az állt, hogy "Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét!" - írja a Noticer.

Az angolul 14 szóból álló mondat ("We must secure the existence of our people and a future for white children.") egyébként az amerikai fehér fajvédőtől, a néhai David Lane -től származik.

Az 59 éves Richard McFarlane-t, a Patriotic Alternative tagját október 15-én otthonában tartóztatták le, és „gyűlöletkeltéssel” vádolták meg Skócia vitatott, tavaly áprilisban hatályba lépett gyűlölet-bűncselekményekről és közrendről szóló törvénye alapján.

A vádat a kézzel festett transzparens miatt emelték, amelyet három héttel korábban, egy migránshotel előtt az illegális bevándorlás ellen tartott tüntetésen rövid időre feltartott, és amelyen ez állt: „Mivel Humza szerint Skócia túl fehér, biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét.”



Az ominózus transzparens

A skót férfi Humza Yousaf korábbi "skót" miniszterelnök 2020-as beszédére utalt, amelyben Humza arról panaszkodott, hogy Skócia túlságosan fehér, és sok fehér tölt be vezetői pozíciót. Mielőtt azt hinnénk, hogy Humza Yousuf valamelyik liberális skót párt színeiben lett miniszterelnök, kapaszkodjunk meg: a Skót Nemzeti(!) Párt színeiben politizál. Egyébként az apja még Pakisztánban született, s a 60-as években települtek Glasgowba.

McFarlane, akit óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, a Noticer Newsnak elmondta, hogy ártatlannak vallja magát, és a vádat egyértelműen rosszindulatúnak nevezte. „Bármely fajú ember kiállhat a saját faji hovatartozása védelméért, és ez nem gyűlölet-bűncselekmény” – mondta.

"Aberdeenben a fajom szeretetén alapultak a tetteim. Ezen a transzparensen sehol sem fejeztem ki semmilyen ázsiaiellenes érzelmet, vagy olyan nézetet, hogy a fehér emberek felsőbbrendűek lennének bármely más fajnál, vagy hogy bármilyen módon ártaniuk kellene vagy el kellene pusztítaniuk bármely más faji csoportot. Amikor a rendőrség megkért, hogy szedjem le a transzparenst, azonnal leszedtem, és eleget tettem udvarias kérésüknek.”

McFarlane szerint a vád egyértelmű faji kettős mércét tárt fel, és azt mutatta, hogy a fehér emberek egyszerű önvédelmét a rendőrség eredetileg ellenségesnek tartotta más fajokkal szemben, míg a Black Lives Matter-tüntetéseken ennek az ellenkezőjét engedélyezték.

„Az üzenet a népem egyszerű önvédelme. Akik ellenzik ennek a transzparensnek az üzenetét, valójában faji előítéletekkel viseltetnek a fehér emberekkel szemben” – mondta.

A Patriotic Alternative vezetője, Mark Collett politikai üldöztetésnek nevezte a vádat.

„Ez a politikai rendfenntartás és a kétszintű igazságszolgáltatás példája, és egy újabb tökéletes példa Nagy-Britannia elnyomó szólásszabadság-ellenes törvényeire, amelyeket a fehérek leváltását és a fehérellenes politikát ellenző politikai disszidensek elhallgattatására használnak. Támogatni fogjuk Richardot, és ha az ügye bíróság elé kerül, minden lehetséges módon támogatni fogjuk” – mondta.

Collettet egyébként néhány hónapja tiltották ki 15 évre a schengeni övezet összes államából, mert "veszélyt jelent Európa alapértékeire".

Richard McFarlane tárgyalását november 13-án tartják.

KG - Kuruc.info